Vakantiebeurs Utrecht, ottimo inizio per lo stand ischitano

Nel primo giorno di apertura al grande pubblico della fiera turistica Vakantiebeurs di Utrecht, sono tanti i visitatori che si soffermano ad osservare il bellissimo stand realizzato dal comune di Forio per la promozione dell’intera isola di Ischia.

“Tanti visitatori di ogni età si avvicinano al nostro stand – spiega il vicesindaco di Forio Mario Savio – restando incantati dalle foto dei nostri panorami e dei nostri splendidi monumenti. Per molti Ischia é una meta nuova, per altri rievoca alcuni ricordi e la cosa spinge tutti a richiedere maggiori informazioni su cosa davvero la nostra isola ha da offrire come meta ideale per le proprie vacanze. Essere presenti a questo importante appuntamento internazionale é di strategica importanza per la promozione turistica nostrana e ringrazio per il supporto l’assessorato al Turismo della Regione Campania, con l’ass. Corrado Matera, e la Regione Campania nel suo insieme, con il cons. Nicola Marrazzo, sempre vicini alle buone iniziative che partono dalla nostra isola.”

La fiera, lo ricordiamo, festeggia quest’anno la sua 50ma edizione e regalerà non poche sorprese alle migliaia di fruitori previsti.

Sabato, ad esempio, nell’area eventi vi sarà uno spettacolo canoro dedicato ad Ischia di Gaetano Maschio e Filomena Piro.