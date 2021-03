Vaccino, massaggiatore positivo dopo la prima dose Astrazeneca. E’ in quarantena

Ida Trofa | È stato contagiato dal coronavirus nonostante avesse già ricevuto la dose previste del vaccino Astrazeneca. E’ scattata, così, la quarantena e l’iter previsto per il massaggiatore in servizio presso una nota struttura alberghiera di Lacco Ameno. Si tratta del primo caso di infezione registrato ad Ischia dopo il vaccino. Il contagio è emerso martedi 23 marzo ed è subito stata attivata la profilassi e il tracciamento per risalire alle cause e ai possibili contatti infetti.

A quanto pare l’uomo dopo il vaccino era stato l’unico dei suoi colleghi a non aver riportato strascichi ne conseguenze dall’inoculazione, come dolori, febbre e quant’altro. Poi la scoperta del contagio. Un evento che, purtroppo, si può verificare. E ora per l’azienda sanitaria locale, questo potrebbe diventare un caso di studio. L’uomo risultato positivo che tipo di carica virale ha? Può risultare a sua volta contagioso? Una prassi che dovrebbe essere ovvia al fine di capire se ha effettivamente sviluppato degli anticorpi, e quanti, in seguito all’iniezione.

Il 28 febbraio l’operatore termale era stato uno dei 400 aderenti alla campagna di vaccinazioni presso il temporaneo centro vaccinale speciale dell’Istituto Telese ad Ischia. Una mini campagna partita al termine della somministrazione al personale scolastico organizzata dall’Asl Napoli 2 Nord per gli operatori dei centri termali di oltre 70 strutture convenzionate col servizio sanitario.

Si tratta, comunque, di una possibilità prevista, che non mette minimamente in dubbio l’efficacia dello vaccino stesso. Spiega da tempo la scienza. Atteso che il contagio post siero è un fenomeno ormai in aumento.

Un fenomeno, questo, della positività nonostante il vaccino, che si presenta sempre più come un’ipotesi da mettere in conto e che non deve né meravigliare, né preoccupare.

I dati medici diffusi rilevano che già al debutto dei vaccini Pfizer-Biontech e Moderna, infatti, era stato chiarito che le evidenze scientifiche dimostravano come il siero fosse utile alla persona che lo riceveva perché impediva l’insorgenza della malattia, non l’incamerazione del virus. Tanto è vero che da subito è stato detto che anche le persone vaccinate devono rispettare le stesse identiche misure precauzionali di chi il vaccino non se lo è fatto: “distanziamento, mascherina a coprire naso e bocca, frequente igienizzazione delle mani”.