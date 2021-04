Vaccini & sport. Flash mob di Vito Iacono al Palazzetto di Forio

L’organizzazione della prossima campagna vaccinale di massa che tanto De Luca sbandiera, ha previsto la chiusura del Palazzetto dello Sport di Forio dopo la sottoscrizione di un programma condiviso con il Comune di Forio.

L’unica struttura sportiva adatta sull’isola, su cui da poco si è investito per installare il parquet, chiude le porte allo sport e le apre alla vaccinazione. Nel frattempo, sul territorio, insistono numerose altre location adatta alla trasformazione temporeanea in centro vaccinale.

Nel merito, il presidente del Forio Basket ha lanciato la sua protesta: “SI AI VACCINI, SI ALLO SPORT, SI ALLA VITA! Domani, in coincidenza con la presa di possesso dell’ASL NA2 del Palazzetto dello Sport di Forio, dalle ore 10.30 alle ore 12 manifesterò davanti al PALACASALE la volontà del mondo dello Sport di supportare i Cittadini e le Istituzioni per andare oltre questo momento di dolore, di lutto, di paura, di grandi povertà e disagi” inizia così il post di sfida e di difesa di un diritto allo sport di tutti.

“Disposti ad organizzare – continua Iacono – gruppi di volontari per supportare la campagna vaccinale, chiediamo solo di non vandalizzare il parquet, di individuare altri siti, anche a Forio, di evitare che il FORIO BASKET sia costretto a ritirarsi dal campionato. All’alberghiero hanno dimostrato, con grande organizzazione ed efficienza, che è possibile fare bene anche in altri siti.

Cinema, palestre scolastiche, sala consiliare, alberghi, chiese e poi ancora farmacie, studi medici. E laddove non ci fossero alternative al palazzetto si chiede solo di non distruggere il parquet con silicone ed adesivi per allocare i gazebo e di evitare dannosi calpestii, oltre che verificare la possibilità di una coesistenza dando la massima disponibilità a collaborare.

Bastava, basterebbe un auspicato momento di confronto. Nessuna società in Italia è stata costretta a ritirarsi dai campionati perché cacciata dalla struttura. Come sempre Forio sarebbe la prima.

Senza polemiche, non è il tempo, si chiedeva solo il garbo di una interlocuzione e non perché alla luce dell’autorizzazione prot. n. 7808 del 04/03/2021, a firma del responsabile del 1° settore, e controfirmata dal sindaco, ci sono ragazzi, anche venuti da oltre oceano, per giocare a basket e costretti a passare la Pasqua nella incertezza del proprio futuro sportivo e di vita, ma soprattutto ci sono decine di appassionati che da mesi lavorano, facendo grandi sacrifici, per rivendicare e conquistare il diritto allo Sport.Vaccini e sport possono coesistere, basta solo volerlo, come accade in tutto il Paese!”