Vaccini e contagi il fallimento di Sindaci e Asl. Fermate la mattanza di prima mattina a Ischia e Lacco Ameno

Gaetano Di Meglio | Quello a cui stiamo assistendo da giorni non è null’altro che la storia che si ripete. Una storia che, purtroppo, fino a quando non tocca personalmente le persone, diventa sempre il problema di qualche altro.

Per fortuna chi scrive è innocente e può dire, a chiare lettere, che non è mai stato complice di questo stato indegno in cui viviamo.

Da giorni stiamo criticando la gestione dei tamponi al casello del Rizzoli, per mesi abbiamo criticato la gestione della vaccinazione al Palazzetto dello Sport. E gli archivi parlano chiaro.

Oggi siamo alle prese con quasi 800 contagiati sull’isola, un dato che, in verità, conta poco e, con esso, una gran mole di cittadini costretti al tampone per garantire quello che chiamano “tracciamento” mentre i contagi sono schizzati alle stelle dopo i brunch della vigilia, i pranzi di Natale e questo scampolo di feste.

Dall’altro lato della medaglia, poi, c’è il disastro vaccinazione portato avanti dall’ASL Napoli 2 Nord. Un disastro costante con picchi solo di vergogna indicibili e con disagi per la popolazione che è difficile raccontare.

Da una parte c’è il governo che spinge alla vaccinazione, dall’altra ASL (il soggetto principale a dover portare avanti il piano del governo) che non riesce ad organizzare un servizio logistico di prenotazioni degno del tempo in cui viviamo. Una gestione bestiale, affidato a volontari o vigili urbani che non possono far altro che fare la parte dei “dispencer” e assistere a uomini e donne in fila all’esterno del Palazzetto dello sport di Ischia. E le comunicazioni scritte a mano, all’esterno del Palazzetto sono la presa in giro della presa in giro.

E i sindaci muti. Conservare i singoli rapporti con De Luca o D’Amore è più importante che richiedere servizi adatti e giusti per la cittadinanza. Fermate la mattanza di prima mattina a Ischia e Lacco Ameno, perché non ce la meritiamo.

E’ dal mese di giugno 2021 che il contagio non viene più comunicato in maniera ufficiale. Sarebbe il caso di iniziare a fare chiarezza in maniera ufficiale. Sarebbe il caso di intervenire e chiedere che l’ASL ci tratti da cittadini degni di modernità.

Ci fa ridere che a Pozzuoli, la stessa ASL, annunci di aver attivato il LIFI al posto del WIFI e che ad Ischia, invece, si distribuiscano i numeri per la vaccinazione come al banco salumi del supermercato.