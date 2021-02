Vaccini anti-covid, la carica dei 3.537 isolani

- Advertisement -

Ida Trofa | Prosegue, tra mille difficoltà ma con grande speranza, la campagna vaccinale in Italia. È online il sito del governo sul monitoraggio delle vaccinazioni in Italia, mentre dal 5 febbraio è consultabile anche quello della Regione Campania su una piattaforma aggiornata e dinamica.

Qui sono disponibili i dati aggiornati in tempo reale sull’andamento delle vaccinazioni in Campania e sulle adesioni alla campagna stessa, riservata in questa prima fase ai cittadini che hanno superato gli 80 anni di età e, a seguire, al personale scolastico. Le informazioni sono reperibili attraverso un’apposita sezione del portale istituzionale denominata “Campagna vaccini” facilmente raggiungile attraverso l’homepage del sito.

La presidenza del Consiglio ha fatto da apripista lanciando nel giorno del simbolico V-day il sito Internet dove sono raccolte tutte le informazioni riguardanti il monitoraggio delle vaccinazioni contro il coronavirus in Italia. Sulla piattaforma sono presenti i dati aggiornati divisi per regione, fasce d’età e genere delle persone che sono state vaccinate.

Le vaccinazioni sono iniziate il 27 dicembre con le prime 9.750 dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech e questa “prima” giornata è stata definita “simbolica”, mentre la campagna vera e propria è iniziata lo scorso 31 dicembre, dopo che sono state consegnate altre 469.950 dosi del vaccino.

Adesioni alla campagna di vaccinazione per le isole

Ma leggiamo insieme i dati che ci riguardano le adesioni nell’ASL Na 2 Nord per ultraottantenni e personale scolastico.

Il monitoraggio adesioni campagna vaccinale COVID-19 all’aggiornamento del 22 febbraio 2021 alle ore 13:00 parla di un totale regionale delle adesioni pari a 269.560 persone . Le donne sono 175.782, gli uomini 93.778. I beneficiari over 80 sono 184.546, il personale scolastico è pari a 85.014. Nell’Asl Na2 Nord hanno aderito, invece, in 34.655.

In particolare, a Procida sono 705 gli aderenti alla campagna vaccinale, per l’isola d’Ischia, invece, sono 2.832. Nello specifico gli aderenti Comune per Comune sono cosi distribuiti: 379 a Casamicciola Terme, 11.550 a Ischia; 131 a Serrara Fontana; 376 a Barano, 667 a Forio e 219 a Lacco Ameno.

Il personale scolastico aderente alla campagna vaccinale nell’Asl Napoli 2 Nord è pari a 13.133. Il totale adesioni del personale scolastico parla di 912 dirigenti beneficiari, 70.130 docenti beneficiari, 13.972 soggetti con qualifica personale ATA beneficiari a livello regionale.

Di questi 705 sono per gli istituti scolastici del Comune di Procida, 153 per Forio, 46 per quello di Lacco Ameno, 90 per Casamicciola Terme, 252 per Ischia, 78 per Barano, 18 per Serrara Fontana. Gli Over 80 aderenti sono cosi distribuiti per territorialità: 528 Procida, 514 Forio, 173 Lacco Ameno, 289 Casamicciola Terme, 298 Barano, 890 Ischia, 113 a Serrara Fontana. Gli over 80 dell’Asl Napoli 2Nord sono 21.522.