Vaccini anti-Covid. Ischia, pensa anche ai nonnini costretti in casa

Ida Trofa | Tra mille difficoltà si guarda anche alla seconda fase della campagna di vaccinazioni. Stando al piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2, saranno sei le categorie che avranno la priorità per le somministrazioni. Questo è quanto rilevato da una nota ufficiale dell’Unità di Crisi.

Al primo posto ci saranno i soggetti “estremamente vulnerabili“, ovvero quelle persone che, indipendentemente dall’età, soffrono di particolari patologie. Si tratta, nello specifico, di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido o grave obesità.

Ieri è cominciata anche ad Ischia la vaccinazione per gli over 80. Serve però anche attenzione e sensibilità per i nostri anziani, i nonni ed i malati, costretti a casa che non possono raggiungere i punti di vaccinazione. Serve un piano, magari di concerto con i ,medici di base, anche per costoro. Per chi è materialmente impossibilitato a muoversi da casa, perché allettato o infermo.

IN FARMACIA. Vaccino anti Covid in farmacia: in Campania i 1.600 camici bianchi che presidiano ogni angolo del territorio regionale – con quelle rurali anche il più remoto – sono pronti alla sfida. La norma c’è: (la legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 n. 178) che consente – in via sperimentale per il 2021 e sotto la supervisione di medici e l’assistenza di infermieri e personale formato anche delle Asl e a fronte di specifici accordi sindacali con le farmacie e gli Ordini professionali – di somministrare appunto le vaccinazioni in farmacia. Bisogna solo prevedere le modalità operative e definire i protocolli d’intesa. In Campania i farmacisti sono pienamente disponibili a iniziare anche subito.

La prima bozza del progetto è stata consegnata martedi 9 febbraio, per le vie brevi, a Palazzo Santa Lucia, da Federfarma all’Unità di crisi.