Vaccini anti covid, domani il V-DAY in Campania e a Ischia

Per il “V-Day”, il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani, sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1.

In provincia di Napoli, inoltre, ci sono 13 dei 27 punti per vaccinarsi. Questi sono Ospedale del mare, San Paolo, Cotugno, Cardarelli, i policlinici universitari Federico II e Vanvitelli e il Santobono per la città; nell’hinterland invece gli ospedali di Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore, Ischia, Castellammare e Nola.