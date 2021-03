Vaccini ai trasportatori, c’è l’ok della regione

Prosegue con grave imperdonabile pressappochismo la campagna vaccinale. Di fatto la Campania non ha un piano strategico. In questi giorni tra mille polemiche ed inevitabili disagi si susseguono gli annunci. Nel continuo prospettare ipotesi resta, infatti, il nodo della categoria Trasporto e Trasportatori per cui, da più ambiti, si chiede attenzione e vaccini. Un richiesta di attenzione più che legittima in assenza di un piano vaccinale adeguato e preciso in Regione.

Nel merito ha provato a dare qualche risposta il presidente della Commissione trasporti in Consiglio Regionale Luca Cascone: “Come chiarito anche oggi dall’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza COVID-19, la programmazione della campagna vaccinale della Regione Campania prosegue seguendo le seguenti priorità: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali.

Tra questi ultimi rientrano a pieno titolo i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, di linea e non: una delle categorie che non si è mai fermata per garantire, appunto, servizi -su treni, autobus, taxi – indispensabili ed essenziali per i cittadini. Una volta espletata la vaccinazione delle persone clinicamente più vulnerabili e delle categorie lavorative già in corso, saranno dunque target prioritario della programmazione”.