Vaccinazione di massa: la solita differenza tra Ischia e Capri | #4WD

“A Capri partirà domani, sabato 3 aprile, il piano vaccinale esteso rivolto a tutti i residenti dell’isola maggiori di 16 anni. A partire dalle ore 14, tutti i cittadini di Capri e Anacapri potranno aderire volontariamente alla campagna vaccinale inserendo i propri dati nella piattaforma regionale. Si tratta della campagna di vaccinazione diffusa, annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, finalizzata a raggiungere nella cittadinanza isolana la più alta percentuale possibile di immunizzazione contro il Covid-19. Il piano per la somministrazione del vaccino sarà realizzato dalla Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio dell’isola di Capri, in sinergia con le Amministrazioni comunali di Capri e Anacapri. L’obiettivo dell’immunizzazione della popolazione di Capri è ritenuto dalle due Amministrazioni comunali dell’isola «assolutamente fondamentale per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, in modo tale da garantire la salute dei cittadini e il rilancio del turismo, il tutto nell’ambito di un’isola ampiamente vaccinata e quindi sicura per tutti, residenti, lavoratori ed ospiti».

Parallelamente Capri ha dato vita al progetto «Safe Hospitality», ovvero ospitalità sicura, un impegno di albergatori e operatori del turismo, per far sì che l’isola ritorni a essere tra le mete privilegiate per le vacanze estive. La partecipazione all’iniziativa sarà consentita all’intera filiera turistica isolana, allargando il campo anche ad altre piccole attività ricettive. «Safe Hospitality» prevede il coordinamento con l’Asl di competenza per gestire l’iter sanitario in un’apposita struttura dell’isola in caso di positività da Covid di un turista. Alla conferma della positività, secondo le procedure previste, l’ospite dell’albergo verrà assistito e trasportato in ospedale con i mezzi previsti secondo le procedure.”

Ieri pomeriggio, dopo aver letto con colpevole ritardo questo post sull’edizione online de “Il Messaggero” e prima che il mio livello di incazzatura aumentasse talmente da impedirmi ogni ulteriore valutazione, mi sono precipitato al computer con la tessera sanitaria alla mano. Obiettivo: verificare fino a che punto eravamo stati trattati realmente da sottosviluppati rispetto ai cugini capresi, oppure quanto incapaci rispetto a loro sono i nostri sindaci nel continuare a dedicarsi ad autentiche cazzate, anziché imparare a comunicare come si deve. Mi sono connesso a adesionevaccinazioni.soresa.it dove, fino a poco tempo fa, ho registrato mio padre e mio suocero (ultraottantenni), mia suocera, due zii e due amici (ultrasettantenni) e con somma sorpresa ho constatato di poter completare con successo anche la mia adesione da cinquantaquattrenne.

Questo significa che l’annuncio del presidente campano De Luca, intenzionato -in linea col progetto di Francesco Del Deo da presidente Ancim- a “immunizzare le isole, Ischia, Capri e Procida, nomi di valore mondiale da proporre sul mercato mondiale prima di farci rubare turisti dalla Grecia o dalla Spagna”, sposando di fatto il mio progetto “Ischia Covid Free” lanciato dal nostro Giornale il 3 febbraio scorso, aveva in pratica previsto l’apertura della piattaforma adesioni a tutti i cittadini delle tre isole campane. Ma mentre a Capri non solo lo sapevano, ma lo hanno anche diffuso vendendosi alla grande la notizia su scala nazionale con una precisa strategia di comunicazione infarcita di solenni ovvietà già da tempo attive e presenti sul nostro territorio, peraltro compiendo una fuga in avanti parzialmente smentita dai vertici dell’Asl Napoli 1, a Ischia dormiamo e nessuno dei nostri amministratori pubblici ha inteso informarci sulla possibilità per tutti noi ischitani, nessuno escluso, di aderire alla campagna vaccinale sin da subito e senza più fasce prioritarie d’età.

E’ vero: si stanno creando gli hub vaccinali aggiuntivi ai palasport di Ischia e Forio. Ed è altrettanto vero che, in ogni caso, attualmente vaccini da inoculare non ce ne sono, per cui neppure gli ultrasettantenni già prenotati hanno ancora cominciato a ricevere le somministrazioni. Ma Vi sembra possibile che anche su argomenti così importanti, peraltro ampiamente trattati sulla stampa locale, debba esserci un tale pressappochismo diffuso? E’ normale che se un ischitano non ha avuto modo di assistere all’annuncio della vaccinazione di massa durante la comparsata di improbabile qualità (nell’intervento come nell’inquadratura) del sindaco Ferrandino l’altro ieri a “L’aria che tira”, non debba essere messo a conoscenza in modo corretto di un provvedimento così importante? E poi dici che uno li critica…

Buona Pasqua a tutti (si fa per dire)!