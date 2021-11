Vaccinazione Covid, è ancora disAS(L)tro

Gaetano Di Meglio | Passano i mesi e la vergogna della logistica circa le vaccinazioni sull’isola sembra non calare. Una costante sui livelli di disorganizzazione e cattivo servizio reso alla cittadinanza legata alla manifesta incapacità di chi è chiamato alla sua organizzazione.

Anziani in attesa, struttura sportiva sottratta alla fruizione pubblica e personale utilizzato nel modo peggiore sono la realtà di questo versione autunno-inverno 2021.

Passano i mesi e, purtroppo, non si va avanti. Si resta nel pantano (che si crea all’esterno del Palazzetto dello Sport di Ischia) dell’organizzazione modello base e non si progredisce in nessun modo, anzi si resta fermi quando va bene o si cade all’indietro nei momenti peggiori.

Partiamo dal primo dato. Il numero dei medici vaccinatori è drasticamente diminuito perché molti sanitari hanno iniziato le rispettive specializzazioni e non hanno più confermato la loro disponibilità a prestare servizio mentre altri, come se non bastasse, sono passati da contratti full time (24 ore settimanali) a contratti part time (12 ore settimanali).

A questo va aggiunto che l’affluenza all’hub vaccinale è molto aumentata a causa delle terze dosi e spesso gli utenti, di cui molti anziani, hanno dovuto sopportare anche 3/4 ore di attesa. File difficili da gestire e da sostenere, soprattutto se si è avanti con gli anni.

Ma questo dell’attesa è un problema che va avanti fin dall’inizio. E’ vergognoso, infatti, che l’ASL e i Comuni non siano riusciti ad organizzare un metodo per gestire l’afflusso all’hub e la gestione delle file con l’ausilio di una piattaforma moderna e digitale. Il meglio che si è riusciti a fare è la distribuzione dei “numeri” come al reparto salumi del supermercato. Scene indegne per chi, invece, avrebbe potuto prenotare con tanto di orario la propria vaccinazione o, almeno, lo slot orario.

Purtroppo, anche per colpa del direttore sanitario del Distretto 36, siamo costretti a leggere avvisi del genere: “Oggi e domani, per tutti i cittadini non prenotati, per i quali sia trascorso il termine di sei mesi dall’ultimo vaccino, sia esso somministrazione unica Johnson o seconda dose Pfizer, è possibile ricevere la seconda dose nel caso di Johnson o la terza dose nel caso di Pfizer, recandosi presso l’hub vaccinale d’Ischia, dalle ore 9 alle ore 16, mentre sabato 20 dalle ore 9 alle ore 18”.

Della serie venite ad ammassarvi all’esterno del Palazzetto, create un bell’assembramento e, se piove, bagnatevi!

Ma in quale pagina del passato viviamo? Possibile che nessuno di coloro chiamati ad amministrare il nostro territorio e la nostra salute si è chiesto se esistesse un metodo moderno per gestire l’afflusso di persone in base all’orario?

Nel frattempo, però, ci dobbiamo anche dire che in questa nuova (abbiamo perso il conto) ondata non vengono effettuate le vaccinazioni domiciliari ai pazienti fragili ed allettati che hanno ricevuto il vaccino nei mesi di febbraio, marzo ed aprile. Perché? Il personale è insufficiente!

Eppure, mentre non vacciniamo i fragili, non rinnoviamo i contratti ai medici in forze alla nostra ASL, siamo costretti a dare nuove proroghe all’emergenza Covid per porre rimedio all’inevitabile aumento dei positivi.

Nel frattempo la fila al Rizzoli per i tamponi-tracciamento al drive in all’esterno dell’Ospedale riduce l’operatività dell’hub.

Da ricordare, in proposito, che il personale USCA (ovvero i vaccinatori), di cui Valentina Scaglione e Jessica Vuoso facevano parte, si occupa contemporaneamente del casello tamponi di Lacco Ameno, del tracciamento epidemiologico di Ischia e Procida, delle vaccinazioni delle malattie dell’età pediatrica, degli screening per la prevenzione delle malattie oncologiche e, chiaramente, di tutta l’organizzazione dell’hub vaccinale anticovid di Ischia e Procida.

In tutto questo, serpeggia un forte malcontento interno ai pochi operatori dell’hub. Secondo qualcuno, infatti, il direttore sanitario per non disturbare il direttore D’Amore, sembra non voler richiedere “aiuto” e non voler rappresentare i disagi che si vivono a Ischia.

Una sorta di ritirata al fine di non apparire come chi crea problemi. Alla fine, se ci pensate, chissenefrega se i vecchietti aspettano ore e ore nel Palazzetto? Chissenefrega se i cittadini attendono con gli ombrelli all’esterno del CUP del Presidio di San Giovan Giuseppe?

E’ meglio tenersi buono D’Amore che richiedere servizi migliori nel Distretto…

P.S. E’ vero che il direttore del Distretto non ha rendicontato circa la necessità del rinnovo del contratto di Valentina e Jessica al direttore D’Amore?