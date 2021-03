Vaccinazione anti-Covid? Poche ciance! | #4WD

Da ieri anche gli over 70 hanno avuto accesso alla piattaforma regionale per prenotare la loro vaccinazione anti-Covid. A differenza degli ultraottantenni, però, oggi la somministrazione potrebbe utilizzare anche i vaccini Astrazeneca e Moderna e, più avanti, il Johnson & Johnson. E a questo proposito, sono tanti gli anziani di casa nostra i quali, dopo le ultimissime notizie, sono pronti a rifiutare la vaccinazione qualora dovessero trovarsi nelle condizioni di ricevere un vaccino diverso dal Pfizer, che a differenza degli altri non sembra aver mai provocato alcuna reazione negativa a chi vi si è sottoposto.

I mezzi d’informazione non stanno certo aiutando a capirci di più: le notizie sono contrastanti e non fanno che alimentare quel clima d’incertezza che in questi momenti non è esattamente un toccasana per procedere il più rapidamente possibile con il piano vaccinale. Una notizia è sicura: è sempre consigliabile, prima di sottoporsi al vaccino, effettuare un test sierologico, quanto meno per scongiurare, in caso di asintomaticità, il rischio del cosiddetto fenomeno ADE, cioè quell’amplificazione della risposta degli anticorpi di cui tanto si sta parlando nelle ultime ore.

Per quanto ci è dato sapere, le persone che ad Ischia hanno ricevuto la vaccinazione Astrazeneca hanno avuto al massimo un breve stato di indisposizione, con febbre alta e dolori di varia natura, ma passati in men che non si dica. Mia moglie, a onor del vero, a distanza di quarantott’ore non ha accusato alcun genere di sintomo anomalo e, come lei, molti altri colleghi termalisti.

Così come ho già avuto modo di scrivere in passato, credo che nessuno di noi possa sottrarsi alla pratica vaccinale anti-Covid, non appena il proprio turno sarà arrivato. Mi rendo conto di ogni legittimo timore e anche di quelli che leggono in questa necessità un’occasione di grande business per le industrie farmaceutiche. Ma volente o nolente, al momento non esiste altra strada per uscirne.