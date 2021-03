«VACCCINI, VACCINI!» L’assoluta priorità dei sindaci: “Velocizzare la campagna di vaccinazione per ripartire col turismo”

Gaetano Di Meglio | Ieri è stato il “Felice Casucci e Lucia Fortini Day”. In una sala del consiglio comunale di Ischia al limite dell’assembramento, i due assessori della giunta di Vincenzo De Luca hanno “conosciuto” l’isola, i suoi sindaci, alcuni politici e una diffusa rappresentanza di operatori economici e rappresentanti di categoria.

Una mattinata, quasi improvvisata. Una sorta di conferenza stampa e di incontro interlocutorio che ha concesso diversi spunti.

L’incontro è stato aperto dal sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. « Ieri mattina si è svolto un importante incontro presso la nostra sala consiliare a cui hanno preso parte i rappresentanti delle sei amministrazioni e le categorie collegate al comparto turistico. Abbiamo accolto gli Assessori regionali Lucia Fortini e Felice Casucci per portare avanti un confronto sulla ripartenza del settore turistico dell’isola d’Ischia. Dobbiamo registrare la vicinanza della regione Campania e del Presidente Vincenzo De Luca. La presenza fisica degli Assessori Fortini e Casucci è una testimonianza concreta dell’attenzione dei vertici regionali verso il territorio isolano. La Regione –ha sottolineato il primo cittadino – ha dato piena disponibilità a dare priorità nella vaccinazione ai territori che vivono di turismo e per una strategia più ampia e a più lungo termine per il rilancio del comparto, ha chiesto la collaborazione delle Amministrazioni e delle categorie affinché si faccia rete nella produzione di progetti concreti per la risoluzione di annose problematiche».

Il sindaco, ha poi aggiunto una chiosa al suo intervento di apertura che si collega all’incontro con gli avvocati isolani sullo scottante tema delle demolizioni. «La prossima settimana – ha detto Ferrandino – incontreremo di persona il presidente Vincenzo De Luca, al quale rappresenteremo tutte le necessità del territorio isolano, dalle criticità legate al mondo turistico alla problematica degli abbattimenti su cui pure stiamo lavorando congiuntamente con i colleghi sindaci. Ci riaggiorneremo comunque presto con gli Assessori Fortini e Casucci che ringrazio ancora una volta per averci onorato della loro presenza».

Il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso non ha dubbi, la priorità è la campagna di vaccinazione. «Sarò banale, ma Ischia va avanti quasi esclusivamente con il turismo e, al di là delle chiacchiere, abbiamo bisogno di un’inversione di tendenza per quanto riguarda la vaccinazione, perché se non si punta a ciò è difficile il resto. Vedo grandi imprenditori del turismo presenti in sala e credo che non abbiamo nulla da invidiare al resto del mondo. Quello che chiediamo, anche se al momento potrebbe sembrare difficile, che ad Aprile possiamo dare una svolta. In passato abbiamo già trovato un accordo con il Direttore Generale d’Amore e abbiamo trovato già le strutture dove vaccinare i nostri concittadini. Siamo fermi agli over 80, al personale scolastico e alle forze dell’ordine. Ciò non è sufficiente per aprire le porte dell’isola al turismo che abbiamo avuto fino al 2019. Nel 2020 abbiamo avuto solo turismo campano e ciò non è sufficiente per un’isola come la nostra che si muove quasi esclusivamente sul turismo. Mi aspetto di invertire questa tendenza ma poi si può programmare il futuro. Li ringrazio di essere qui in questo momento difficile».

Francesco Del Deo, anche in qualità di presidente ANCIM, ha illustrato il dramma che dobbiamo affrontare. «Sono fiducioso e oggi abbiamo il meglio della rappresentanza della Regione Campania. Dobbiamo avere la capacità di lavorare insieme, unitamente agli operatori economici, alle associazioni e alla stampa (perché in un momento come questo anche la stampa si deve rendere responsabile di una ottima campagna per mostrare l’immagine dell’isola fuori dai nostri confini). L’isola aveva la capacità di produrre il 40% del PIL turistico della Regione che si versava come beneficio su tutta la regione. Però, vorrei rimarcare che bisogna pensare, e lo dico anche al Commissariato per le vaccinazioni, che le isole minori sono 25 comuni e 240mila abitanti e la maggior densità abitativa si trova nell’arcipelago campano. Vivere sull’isola non significa vivere in vacanza, significa affrontare problemi. E’ bello stare a Ischia quando si sta per poco, ma viverci ci sono i problemi dell’insularità. Ora ci troviamo in un momento in cui dobbiamo mettercela tutta e la Regione Campania deve investire sulle isole. Il problema grande è quello dei lavoratori stagionali che stanno morendo più in fretta di tanti altri imprenditori. Noi non chiediamo assistenzialismo ma agevolazioni, un occhio particolare per le isole che rappresentano ricchezza per la Campania.

Giovedì scorso sono stato a Roma al Commissariato e abbiamo presentato un piano vaccinale per le isole minori e chiedo anche a voi di farvene portavoce e rendere il pano forte. Dobbiamo iniziare la campagna vaccinale dal personale dei trasporti marittimi, i pendolari e i giovani. E la vaccinazione di massa è possibile prendendo da esempio la gestione dei seggi elettorali, quando in due giorni vi si reca la quasi totalità dei cittadini. Ho anche lanciato una sfida: se non si completa in una decina di giorni, sono pronto a dimettermi da sindaco. Come Regione Campania, poi, sarà importate fare una campagna pubblicitaria forte. Le isole solo con il turismo nazionale non sopravvivono. E’ davvero un appello accorato che parte da noi e da tutte le categorie che vivono un momento di drammaticità. Grazie per essere qui e spero che questo sia solo un primo incontro.

Focalizzato, diretto e senza peli sulla lingua è stato l’intervento del sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso: «Sono due i comparti che soffrono della pandemia, la scuola e il turismo. Ringrazio l’ass. Fortini per aver promosso la vaccinazione nel mondo della scuola. L’ass. Fortini, pur nella consapevolezza del problema, le chiedo di avere gli organici pronti da settembre, magari con insegnanti isolani che possano restare sull’isola e non andare sulla terraferma. Capisco che sono dipendenti ministeriali, ma bisogna trovare una soluzione. Oltre a non disperdere le conoscenze della didattica a distanza sistemandone l’assetto e creando un contenitore di buone pratiche. All’ass. Casucci dico che noi abbiamo più volte chiesto e non concretizzato un piano del rilancio del comparto turistico partendo dalla promozione. Uno degli asset può essere la promozione dei nostri territori per il rilancio di Ischia, delle isole e della Regione su territorio nazionale e internazionale. Servirebbe anche una riforma della legge del Turismo puntando a debellare il low cost, questo può essere un modo per elevare la qualità del turismo e evitare che qualche azienda blasonata vada a svendere il prodotto e il territorio. Aspetto di collaborare con voi per rilanciare il territorio.»

Per Stani Senese, assessore del comune di Casamicciola, invece, “La gravità del momento ci impone unità di intenti e di azione, dobbiamo riuscire a strapparvi una promessa, quella di rivederci a stretto giro per mettere a punto una strategia coordinata per il rilancio del territorio. Abbiamo tante attività economiche che soffrono, bisogna mettere su un progetto concertato con le categorie produttive”

Ultimo ma non ultimo, il sindaco Giacomo Pascale non ha alcun dubbio: «Oggi abbiamo l’esigenza di stare insieme, voi sapete meglio di noi che la crisi economica e sociale viaggia alla stessa velocità del virus. Io non mi dilungo molto, il mio auspicio è che noi riusciamo a stare insieme sulla scorta non dei soliti desiderata, ma per un progetto di rilancio per far si che questo momento permetta di mettere in piedi una attività che per decenni non siamo riusciti a fare, assieme alle attività imprenditoriali. Noi ce la metteremo tutta per lavorare insieme e non perdere l’opportunità dei fondi. Spero di essere all’altezza e di partorire questa progettualità che deve vedere Ischia unita. L’impegno che vi chiedo è che non ci lascerete soli, nel senso che dal punto di vista istituzionale dovete affiancarci. Il nostro territorio merita attenzione e considerazione anche per il ruolo che abbiamo sempre avuto.»