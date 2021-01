Vaccare la sogliola | #4WD

- Advertisement -

In quelli che sembrano ormai i lontanissimi anni ‘90, con la mia amica e “cummarella” di matrimonio Antonella ci divertivamo, da inguaribili cultori della lingua italiana, a raccogliere tutti gli strafalcioni di chiunque incrociassimo sul nostro cammino. Viaggi, pranzi o cene fuori, semplici conversazioni o trasmissioni televisive regionali erano occasioni ghiottissime per rimpinguare una computisteria sempre più piena di quelli che, di lì a poco, avrebbero rappresentato i contenuti di un libro, il cui titolo era ispirato ad una delle “perle” regalateci da un nostro mito del tempo: la cartomante napoletana Annamaria Ammendola. La seguivamo ogni settimana, come fosse la più affascinante delle serie tivù. Ma si rideva a crepapelle!

- Advertisement -

“Vaccare la sogliola” purtroppo non è mai uscito, perché in un momento di confusione assoluta Antonella smarrì quella computisteria e, con essa, il sogno di far divertire tanti lettori e, perché no, guadagnare qualcosina con il nostro primo libro. Tuttavia, a distanza di anni, ci siamo resi conto che l’ignoranza diffusa non si è affatto attenuata e, in teoria, uno sforzo mnemonico potrebbe ancora consentirci di ricordare almeno una parte della raccolta persa, aggiungendovi un copioso aggiornamento con le tantissime gaffes che, giorno dopo giorno, continuiamo a sentire.

Un cliente, poco tempo fa, mi ha chiamato per realizzare il nuovo sito internet del suo hotel, dicendomi che si era rivolto a me perché il suo precedente sviluppatore era stato assunto da una grande azienda in terraferma ed era troppo OBLITERATO di lavoro per assisterlo. Ieri, invece, un amico mi ha fatto ascoltare un audio in cui uno sconosciuto definiva DIABRÌA prima e DIATRABÌA poi un litigio tra vicini. E Vi assicuro che se continuassi su questa falsariga, non solo tra le persone più anziane, ma anche tra esponenti della cosiddetta generazione millennial, di libri se ne potrebbero scrivere anche più di uno. Ci penseremo, vero Anto?