Vacanze tranquille a Sant’Angelo, vietati i lavori edili rumorosi

Bando ai rumori molesti nel borgo di Sant’Angelo non solo nel periodo estivo, ma anche durante le altre festività nel corso dell’anno. La nuova ordinanza adottata dal sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono e dal comandante della Polizia Locale Vito Gallo impone la sospensione dei lavori edili nei periodi indicati.

Una iniziativa finalizzata a garantire il decoro e la vivibilità, evitando attività che possono causare, oltre all’inquinamento acustico, intralcio al traffico e accumulo di materiali edilizi negli spazi pubblici. Contemperando al tempo stesso «le esigenze di natura abitativa e di soggiorno nonché di quelle relative alle attività economiche e lavorative».

La motivazione del nuovo provvedimento evidenzia che «durante la stagione estiva, il cuore nevralgico del comune, ove si concentra la più alta percentuale di turisti, è il borgo di Sant’Angelo a partire dal Piazzale Cava Grado fino a giungere nel sopraccitato borgo, costituito dalle zone a traffico limitato di Sant’Angelo e della Madonnella, già disciplinate con precedenti provvedimenti».

Al tempo stesso si tiene in considerazione «che nel periodo invernale l’afflusso turistico è ridotto, le attività alberghiere sono per lo più chiuse e i cittadini del borgo di Sant’Angelo si dedicano alla manutenzione e al restauro degli immobili ivi ubicati, per cui è nelle intenzioni di questa amministrazione favorire l’esecuzione di lavori».

L’ordinanza dunque dispone «che dal 1 giugno al 30 settembre, durante le festività natalizie dal 23.12 al 06.01, durante la Settimana Santa della Pasqua, e nei giorni festivi e prefestivi di ciascun anno, nel borgo di Sant’Angelo e, segnatamente, a partire dal Piazzale Cava Grado fino a giungere nel sopraccitato borgo, costituito dalle zone a traffico limitato di Sant’Angelo e della Madonnella, già disciplinate con precedenti provvedimenti, è sospesa ogni attività edile».

Nei medesimi periodi «sono sospesi: cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l’uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini».

Sono fatti salvi i lavori pubblici e urgenti. L’ordinanza infatti recita: «Le precedenti disposizioni non riguardano: le attività del Comune e di enti o aziende erogatrici di pubblici esercizi o servizi essenziali, in quanto considerate di pubblica utilità, tutti gli interventi urgenti espressamente autorizzati dal comune, nonché le opere di carattere pubblico, di competenza del Comune, della Città Metropolitana e della Regione, tutte le manifestazioni estive organizzate, patrocinate o inserite nella programmazione delle manifestazioni estive del Comune».

Anche in caso di autorizzazioni in deroga, nel periodo tra il 1 agosto e il 15 settembre saranno comunque vietate le attività che provocano rumore o disturbo nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 17.00 e dalle 20.00 alle 09.00.

Per i contravventori prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 50 a un massimo di 1.000 euro, ma anche la sanzione accessoria «della sospensione dei lavori e, in caso di recidiva, del sequestro amministrativo delle attrezzature e dei materiali».