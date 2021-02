Vacanze al mare in Toscana con i bambini: idee da non perdere

- Advertisement -

L’emergenza sanitaria ci sta portando, per forza di cose, a progettare le vacanze in un’ottica di prossimità. Non è un caso che le ricerche per le località italiane siano sempre in cima alla lista sia dei single, sia delle famiglie con bambini.

Per quanto riguarda le esigenze di quest’ultima tipologia di utenza, tra le mete più interessanti rientra senza dubbio la Toscana. Nel momento in cui si chiamano in causa le vacanze con i più piccoli, la parola che troneggia nell’immaginario è una e una sola: mare!

Nel momento in cui si opta per questa soluzione e ci si mette alla ricerca di un villaggio turistico Toscana, sono numerose le località a cui è possibile fare riferimento.

La Regione patria di Dante Alighieri, infatti, offre tantissimo per le famiglie che vogliono trascorrere del tempo al mare con i più piccoli. Scopriamo assieme, nelle prossime righe, alcuni consigli utili al proposito.

Forte dei Marmi

Quando si pensa a Forte dei Marmi, la prima immagine che viene in mente è quella di serate glamour presso templi della movida che hanno fatto la storia del nostro Paese, come per esempio La Capannina.

Questa località della Versilia è perfetta anche per le famiglie che vogliono passare le vacanze al mare con i bambini. Il motivo è legato soprattutto al comfort delle spiagge, caratterizzate da un ampio spazio tra un ombrellone e l’altro. Da non dimenticare sono gli ottimi servizi degli stabilimenti, per non parlare della possibilità, la sera, di dedicarsi a piacevoli passeggiate in centro.

Marina di Pisa

Eccoci a parlare di un’altra località simbolo della Toscana e di un punto di riferimento speciale quando si parla di vacanze con i bambini. A rendere speciale questa meta ci pensano innanzitutto le spiagge. Degna di nota è anche la piacevolissima passeggiata presso il molo nord.

Un’altra chicca di questa località toscana riguarda la possibilità, in prossimità di questa zona, di trovare numerosi baretti dove fare colazione e merenda.

Anche i dintorni di Marina di Pisa sono interessanti quando si decide di fare una vacanza al mare con i bambini.

Tra le tappe imprescindibili è possibile citare il parco di Greenlandia. Situato nei pressi del Lago di Marrucco, è il luogo ideale per passare del tempo con la famiglia immersi nel verde.

Cinquale

Torniamo un attimo a Forte dei Marmi e ai suoi dintorni, citando una località non sempre chiamata in causa quando si parla di vacanze con i bambini. Si tratta di Cinquale, una frazione di Montignoso.

Anche in questo frangente è doveroso chiamare in causa l’ampiezza delle spiagge, ma anche gli stabilimenti balneari attrezzate.

Tra i motivi per cui è apprezzata rientrano anche i prezzi, decisamente più bassi rispetto a quelli di Forte dei Marmi.

Castiglione della Pescaia

Non c’è che dire: quando si tratta di località dove passare le vacanze in Toscana al mare con i bambini, le alternative non mancano. Tra queste, è possibile citare Castiglione della Pescaia.

I motivi per cui è opportuno chiamarla in causa riguardano innanzitutto il mare, che è oggettivamente tra i più puliti della Regione e dell’Italia in generale. Per rendersene conto, basta rammentare che ha conquistato la Bandiera Blu e che, più volte, è stato insignito da Legambiente del riconoscimento delle 5 vele.

Oltre al mare, vale la pena scoprire anche la zona urbana. Nel caso di Castiglione della Pescaia, si ha a che fare con un delizioso borgo dove si aprono affascinanti piazzette e stretti vicoli abbracciati dalle vecchie mura.

Un doveroso cenno deve essere dedicato al belvedere, che regala una meravigliosa vista sulla zona del porto.