Vacanze ad Ischia per Allan

Vacanze a Ischia per Allan Marques Loureiro, per gli amici semplicemente Allan. Il centrocampista del Napoli è giunto sull’isola con tutta la sua famiglia e nel pomeriggio di oggi è ripartito alla volta di Napoli dopo un breve soggiorno sull’isola verde

Curiosa la foto che li importala con il suo “super santos“ sotto il braccio a testimonianza che il campione napoletano non si è dato al semplice relax e agli ozi isolani, concedendosi qualche “pallonata“ in riva al mare. Il calciatore Brasiliano a Ischia, si è divertito con tutta la famiglia prima del ritiro per riprendere gli allenamenti in vista della semifinale Napoli-Inter. Molti i viaggiatori che all’imbarco gli hanno augurato di essere in campo per battere l’ostico squadrone nero azzurro.