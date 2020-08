Vacanze a Ischia per Matteo Acitelli

Non solo attori, modelle e calciatori di fama internazionale ad Ischia. Dopo l’arrivo del celebre giocatore di poker e web star Dan Bilzerian, avvistato qualche giorno fa ad Ischia Ponte, da poche ore è sbarcato sull’isola anche il luxury travel influencer Matteo Acitelli, 27enne romano noto per i suoi scatti apparsi in numerose pubblicazioni in tutto il mondo. Per promuovere le bellezze dell’Italia l’influencer di Roma ha scelto di trascorrere qualche giorno sull’isola di Ischia: “Tra i settori più colpiti dal Covid-19 troviamo senza dubbio quello del turismo” – afferma l’esperto di comunicazione Matteo Acitelli – “La pandemia sta avendo un impatto significativo sull’economia italiana, basti pensare che il settore turistico incide il 13% sul PIL del nostro Paese”.

Dopo Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e la modella e influencer Giulia Salemi è ora il turno di un altro VIP della rete che già da qualche giorno ha iniziato a condividere sui social network foto e video del suo viaggio. Tra i punti di interesse evidenziati dall’imprenditore digitale Acitelli su Instagram il Castello Aragonese, il caratteristico Borgo di Sant’Angelo e numerose spiagge come la baia di San Montano. Sbirciando tra le Instagram Stories pubblicate sul profilo Instagram ufficiale @MatteoAcitelli (riconoscibile dalla spunta blu accanto al nome dell’utente, ndr) sembra che l’influencer di Roma stia alloggiando in un resort di lusso a 5 stelle in località Forio. Il travel blogger Matteo Acitelli non è l’unico personaggio famoso del web che in queste settimane ha deciso di fare tappa ad Ischia. Di recente sull’isola sono stati avvistati e immortalati dai fan numerosi content creator della rete come Youtuber, instagramers e Tiktoker ma anche celebrità televisive che hanno raggiunto Ischia per qualche settimana di relax.

Matteo Acitelli: chi è, età, lavoro e Instagram

Matteo Acitelli è un imprenditore italiano nato il 13 ottobre 1992 a Roma. Appassionato di pc e comunicazione fin da bambino, inizia a muovere i primi passi in rete aprendo forum e blog su numerosi argomenti. Nel corso degli anni intuisce il potenziale di Internet e fonda la sua agenzia di comunicazione, la Acitelli Consulting, realtà che ha all’attivo collaborazioni con multinazionali e personaggi pubblici come politici, attori e influencer da milioni di follower che affidano al digital marketer lo sviluppo delle strategie di comunicazione.