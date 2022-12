Utah al tappeto a Milwaukee, solo 2 punti per Fontecchio

ROMA (ITALPRESS) – Niente da fare per Utah Jazz nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Milwaukee Bucks si impone infatti sul parquet di casa con un rotondo 123-97, lasciando davvero le briciole al quintetto ospite, in cui non ha certo brillato l’azzurro Simone Fontecchio, a referto con 2 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in quasi 15 minuti di impiego. Portis (22 punti) e Holiday (21) i più ispirati della serata. Massimo stagionale per Booker, che con un bottino personale di 58 punti contribuisce alla super rimonta dei Phoenix Suns, capaci di vincere per 118-114 dopo essere stati anche a -24. Miami Heat supera San Antonio Spurs per 111-101 a Città del Messico, dove non si giocava un match dell’Nba dal 2019. Serve un supplementare ai Cleveland Cavaliers per piegare per 100-99 i Dallas Mavericks. Altri risultati: Los Angeles Clippers-Washington Wizards 102-93; Houston Rockets-Portland Trail Blazers 95-107; Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 115-109.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).