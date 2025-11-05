USB di Ischia presenta: la nostra guida alle condizioni di viaggio Eav per la clientela

L’Unione Sindacale di Base (USB) di Ischia, attraverso la rappresentante sindacale Enza Sferratore, è lieta di presentare e diffondere un video esplicativo fondamentale sulle condizioni di viaggio a bordo degli autobus della compagnia EAV sull’isola.

Questo strumento informativo, nato dalla nostra volontà di un sindacato alternativo e vicino tanto ai lavoratori quanto alla clientela, mira a rendere le regole di viaggio chiare, immediate e accessibili a tutti.

“Come USB, il nostro impegno non si limita alla tutela dei diritti dei lavoratori, ma si estende alla promozione di un servizio pubblico di qualità, trasparente e attento alle esigenze dei cittadini e dei turisti. – dichiara Enza Sferratore. – Questo video, e gli strumenti di comunicazione a esso collegati, sono la dimostrazione che l’azione sindacale può e deve essere anche un ponte di informazione diretta tra l’azienda, i suoi dipendenti e chi usufruisce quotidianamente del trasporto pubblico”.

Il video, intitolato “Condizioni di viaggio EAV – per informare rapidamente i clienti”, copre in modo conciso e illustrato i punti chiave per un viaggio sereno e in regola, come mostrato nel filmato:

titolo di viaggio : l’obbligo di essere sempre in possesso di un titolo valido, la necessità di convalidarlo a inizio viaggio e la possibilità di acquisto a bordo solo in caso di impossibilità a terra.

: l’obbligo di essere sempre in possesso di un titolo valido, la necessità di convalidarlo a inizio viaggio e la possibilità di acquisto a bordo solo in caso di impossibilità a terra. Regole di comportamento: i divieti fondamentali (fumare, assumere alcol o sostanze, disturbare, danneggiare il mezzo) per garantire la sicurezza e il rispetto di tutti i passeggeri.

i divieti fondamentali (fumare, assumere alcol o sostanze, disturbare, danneggiare il mezzo) per garantire la sicurezza e il rispetto di tutti i passeggeri. Bagagli, animali e bambini: indicazioni chiare su cosa è consentito portare a bordo (bagaglio a mano, biciclette pieghevoli, animali domestici con limitazioni di peso, bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis accompagnati da un adulto).

indicazioni chiare su cosa è consentito portare a bordo (bagaglio a mano, biciclette pieghevoli, animali domestici con limitazioni di peso, bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis accompagnati da un adulto). Sanzioni e Reclami: le conseguenze per chi viaggia senza titolo valido o con abbonamento dimenticato, e la procedura per inviare reclami a EAV e ricevere un riscontro.

L’USB di Ischia tiene a sottolineare che questa iniziativa non è sostitutiva all’azione dell’Azienda EAV, ma rappresenta l’azione concreta di un sindacato di base e alternativo. Siamo convinti che un’informazione chiara e capillare sia un elemento di sicurezza e di miglioramento del servizio.

Per questo motivo, abbiamo attivato anche canali di comunicazione diretti: pagina Facebook dedicata. Canale WhatsApp specifico.

Questi strumenti permettono a lavoratori e clientela di ricevere aggiornamenti rapidi e tempestivi su variazioni di orari, percorsi alternativi, disservizi o altre comunicazioni importanti relative al trasporto pubblico locale.

L’USB è al fianco dei lavoratori per un servizio migliore e al servizio della cittadinanza per un’informazione completa e accessibile.