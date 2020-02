Usa, Pete Buttigieg in testa nelle primarie Dem in Iowa

DES MOINES (IOWA) (ITALPRESS) – Pete Buttigieg guida a sorpresa le primarie Dem in Iowa. Secondo i dati del Partito Democratico, a quasi 24 ore dal termine del voto, l’ex sindaco di South Bend, piccola cittadina a nord dell’Indiana, è primo con il 26,8% delle preferenze per un totale di 10 delegati, davanti a Bernie Sanders, Senatore del Vermont fermo al 25,2%. I dati però non sono definitivi: il Partito Democratico ha rivelato solamente il 71% dei distretti recatisi al voto e non è ancora stato chiarito quando la restante parte verra’ resa pubblica.

