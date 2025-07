Ursula, “C’è posta per te”…

Attori & Spettatori di Anna Fermo | 25 missive in pochissimi giorni, trasmesse a destinatari sparsi tra Asia, Africa, Balcani e da ultimi anche Unione europea e Messico: è questa la diplomazia epistolare di Trump. Recapita ingiunzioni doganali su carta intestata, in formato lettera ed è così che pensa di far politica estera? Speriamo davvero di no, anche quand’anche sembri davvero averci preso gusto, a danno di tutti ovviamente, americani compresi.

Il format è sempre lo stesso: apertura solenne (“It is a Great Honor for me to send you this letter…”), predica sul “fair TRADE” scritto in maiuscolo, elenco delle colpe del partner e, dulcis in fundo, una bella stangata tariffaria a partire dal 1° agosto. Come è stato osservato, altro che dialogo: siamo al “ti scrivo per dirti cosa ti succederà, salvo miracoli”.

Ed è così che qualche giorno fa la lettera in format standard è stata indirizzata anche all’Ue, o meglio, direttamente ad Ursula von der Leyen. Tono cordiale, seppur i contenuti esprimano tutt’altro che cordialità: dazi al 30% su tutti i prodotti europei, perché – scrive Trump – “le nostre relazioni commerciali sono tutt’altro che reciproche” e “i vostri deficit sono una minaccia alla nostra sicurezza nazionale”. Il finale, davvero delicatissimo nell’avvertimento che tuona: se l’Ue aprirà i mercati e smonterà le barriere, si potrà anche “rivedere la lettera”. Che stile!

Il trattamento riservatoci come Europa, in verità non “lusinga”, anche perché, stessa missiva è stata inviata anche al Messico, sempre dazi al 30%, tuttavia in quanto colpevole, chiaramente sempre secondo Trump, di “non aiutare abbastanza” sul fronte del fentanyl e del deficit commerciale.

Diciamo che parole dolci allo stato vengono riservate solo a chi è disposto a “de localizzare” negli Stati Uniti.

Tra i Paesi già raggiunti dal postino, figurano anche Corea del Sud e Giappone (25%), Malesia, Myanmar e Laos (fino al 40%), Indonesia (32%), Brasile (record negativo: 50%) e perfino la Moldavia (25%). Ma anche Bangladesh e Serbia (35%), Cambogia e Thailandia (35%), e ancora Bosnia, Sudafrica, Algeria, Libia, Iraq, Sri Lanka, Tunisia, Brunei o Filippine (fino al 30%). Il Canada ha incassato un 35%, con Trump a gongolato che “la lettera è stata accolta bene” ma da Ottawa non sono arrivate conferme entusiaste.

Il tono di fatto non ha nulla di diplomatico, sembra imperativo più che imperiale, specie per il fatto che le lettere non chiedono, ma notificano. Guai ad esprimere dubbi, il tycoon raggela: “Queste tariffe potrebbero anche salire”.

Il multilateralismo della diplomazia americana sta di fatto vivendo una nuova fase: la cassetta postale, un “C’è Posta per Te” in salsa dazi americani.

“Un colpo da ko tecnico”, dice Confcooperative. “Un colpo mortale” per Coldiretti. Una stangata sul made in Italy da “35 miliardi euro all’anno”, calcola la Cgia. Le imprese? Tutte in allarme, qui in Italia come nel resto d’Europa.

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, tuttavia avverte: “Ora serve mantenere tutti la calma e avere i nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari”. E sottolinea: “E’ ovvio che la lettera arrivata dagli Stati Uniti è una sgradevole volontà di trattare”.

Confindustria Veneto dal canto suo invoca “misure concrete per sostenere la competitività delle nostre imprese: investimenti e accesso al credito, alleggerimento burocratico e fiscale oltre alla definizione della politica energetica”, mentre anche il presidente degli industriali torinesi, Marco Gay, chiede “nervi saldi e unità”, attenzione a “non compromettere mercati e rapporti consolidati”.

Marco Granelli, presidente di Confartigianato, chiede “al Governo misure concrete per sostenere la competitività internazionale delle nostre imprese: strumenti per la diversificazione dei mercati, incentivi all’innovazione e investimenti infrastrutturali ed energetici che rafforzino la resilienza del nostro sistema produttivo”, ora che la guerra dei dazi può “assestare un duro colpo all’export italiano negli Usa” 66,6 miliardi, “di questi ben 17,87 miliardi di euro provengono dalle piccole imprese”.

Di fatto, Confartigianato già calcola che le regioni più esposte per export negli Usa delle pmi è la Lombardia (4,4 miliardi) seguita da Veneto, Toscana, Emilia-Romagna. Tra le province, prima Firenze (1,54 miliardi), Vicenza, Belluno e Arezzo.

Nei singoli settori, sono “preoccupati e allarmati” anche gli imprenditori del mobile, con FerlegnoArredo che chiede: “L’Europa tutta e il nostro Governo – dice ancora Feltrin – devono aver ben presente che non difendere le nostre imprese adesso potrebbe avere come conseguenza la desertificazione industriale del Vecchio Continente”.

Da Confcommercio un appello a “negoziare, negoziare, negoziare”. Per Maurizio Gardini, il presidente di Confcooperative, “Trump dimostra di essere un disseminatore di tempesta e di discordia”, ma l’Europa mostra “la sua solita inefficacia”.

In forte allarme anche l’agroalimentare. Per il Consorzio Tutela Grana Padano, che prevede prezzi negli Stati Uniti in aumento ad oltre 50 euro al chilo, quella di Trump è “una vera dichiarazione di guerra economica”.

Coldiretti evidenzia che a pesare è anche il fatto che le nuove tariffe aggiuntive andrebbero a sommarsi a quelle già esistenti, penalizzando in particolar modo alcune filiere: con nuovi dazi al 30% le tariffe aggiuntive arriverebbero al 45% per i formaggi, al 35% per i vini, al 42% per il pomodoro trasformato, al 36% per la pasta farcita e al 42% per marmellate e confetture omogeneizzate. Per Confagricoltura i dazi al 30% “vanno oltre ogni più cupa previsione e sono assolutamente inaccettabili”, una “condanna” non solo per il settore ma “per l’economia di interi Paesi”.

La letterina shock di Donald Trump oltre a minacciare dazi al 30% sull’export europeo dal primo agosto, in effetti avvisa anche che nel caso di un’eventuale risposta ritorsiva è pronto ad aumentarli della stessa percentuale.

Lo spiraglio di trattativa è tutto nell’ ipotesi di modifica connessa al qualora “desideriate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali”.

La risposta di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, non si è fatta attendere tanto che si è detta “pronta a continuare a lavorare per un accordo entro il primo agosto”, ma avvisando che allo stesso tempo l’Ue adotterà “tutte le misure necessarie” per salvaguardare i propri interessi, “inclusa l’adozione di contromisure proporzionate, se necessario”. La Von der Leyen ha anche ammonito che i dazi al 30% “interromperebbero le essenziali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

“Pieno sostegno” agli sforzi della Commissione europea nelle trattative da Palazzo Chigi, che auspica “un accordo equo, che possa rafforzare l’Occidente nel suo complesso, atteso che – particolarmente nello scenario attuale – non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico”.

Alla Ue, preavvisata della lettera, Trump ha contestato il divario del deficit commerciale dovuto a barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie, definendolo “una grave minaccia per la nostra economia e, di fatto, per la nostra sicurezza nazionale”.

Dopo mesi di negoziati e frequenti telefonate fra Trump e la presidente della Commissione, questa è stata una doccia fredda. Nei giorni scorsi, non a caso, il tycoon sembrava aver cambiato tono con la Ue, affermando che recentemente l’Europa stava trattando bene gli Usa, passando da una posizione “molto dura” a una “molto gentile”.

La percentuale tariffaria minacciata invece è ben al di sopra di quella al 10% che ci si aspettava: chissà che non si tratti della sua consueta tattica negoziale, come quella innescata mesi fa e che starebbe andando bene, a detta di Trump, per gli USA: “la riscossione delle tariffe doganali Usa è nuovamente aumentata a giugno, superando per la prima volta in un anno fiscale i 100 miliardi di dollari e contribuendo a generare un sorprendente surplus di bilancio di 27 miliardi di dollari per quel mese. I dazi doganali sono diventati la quarta maggiore fonte di entrate per il governo federale: nel giro di circa quattro mesi la loro quota è più che raddoppiata, passando dal 2% al 5% circa”.

Resta adesso da vedere, oltre alla reazione delle Borse, i temuti rincari sui consumi interni e gli effetti sull’inflazione: incognite che finora hanno spinto la Fed a non tagliare il costo del denaro, come vorrebbe il presidente.

Seppur Donald Trump ha davvero spiazzato tutti con queste letterine, Giorgia Meloni sembra fiduciosa e conferma che la partita non è ancora chiusa: ci sono tutti i margini per “un accordo equo”.

Quella di Washington sarebbe come “una prova di forza” per mettere pressione, a meno di tre settimane dalla scadenza del negoziato, e, per questo, dal punto di vista di Roma si sono subito profilati i c.d. “19 lunghi giorni” per “evitare polarizzazioni che renderebbero più complesso il raggiungimento di un’intesa”.

Mentre dunque le opposizioni attaccano l’esecutivo, con Elly Schlein che denuncia la “follia autarchica” americana, e Giuseppe Conte che accusa la presidente del Consiglio di “svendere l’interesse nazionale” con “una trattativa assurda, da dilettanti”, il comunicato con cui Palazzo Chigi interviene dopo l’ennesima svolta nel braccio di ferro tra Usa e Ue reca i toni usati da Berlino e non quelli di Parigi: “Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l’Occidente nel suo complesso, atteso che – particolarmente nello scenario attuale – non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico”. Nessun accenno alle contromisure citate da von der Leyen ed Emmanuel Macron, la linea italiana è e resta quella di evitare il muro contro muro, perché, se non fosse chiaro, l’interesse del sistema Italia e delle sue imprese, per il nostro Governo, è al primo posto.