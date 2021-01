Urbanistica: Mimmo c’è! Baldino non fa come Pagani, ecco il bis

Decreto di incarico che va, decreto di incarico che viene. Incassato il rifiuto dell’architetto Maria Grazia Formisano per il primo trimestre 2021 all’urbanistica di Casamicciola Terme, GiBì corre ai ripari e al decreto numero 74 di nomina della Formisano firma, subito, quello numero 75 per l’incarico all’ingegner Baldino Michele Maria (rumors e indiscrezioni di palazzo darebbero lo stesso Baldino come l’unico 110 che l’ente sarà in grado di nominare di qui al prossimo futuro, rispetto alle tante assunzioni paventate ma questa è una sta storia che mi racconteremo in seguito perché bisogna capire i limiti d’assunzione, ndr). Lo scafato ingegnere, natio di Nocera Inferiore, ottiene l’incarico ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL quale istruttore direttivo tecnico mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato e full time di 36 ore settimanali per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 marzo 2021. Dunque Mimmo c’è… e non fa come Paganini, anzi: ecco il Bis!

Classe di ferro 1957, Baldino otterrà, infatti, con l’attuale incarico di Capo dell’Ufficio tecnico Comunale, anche l’inquadramento giuridico nella categoria D1, coincidente con la posizione organizzativa dell’area settima Urbanistica per l’espletamento delle funzioni previste dal regolamento uffici e servizi dello statuto.

Meglio, dunque, del celebre compositore.

Al responsabile del servizio del personale ora il compito di stipulare il contratto con il professionista incaricato contenente tutti gli elementi necessari a disciplinare l’incarico ed inoltre a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni allo stesso assegnate al Segretario Comunale (quando ritornerà e se ritornerà, ndr) il compito di sovraintendere allo svolgimento delle funzioni assegnate, coordinandone l’attività, anche attraverso le effettive costante funzionamento della conferenza dei responsabili. Dal decreto 74 al decreto numero 75 il sindaco Giovan Battista Castagna fa tutto in un giorno.

Castagna fa tutto il 31 dicembre 2020, quando, luci accese nel palazzo del Capricho, ha lavorato fino a tardi per trovare la quadratura del difficile cerchio dell’ufficio tecnico e risolvere, ma solo in parte, il grosso guaio di una dotazione organica praticamente ridotta all’osso dopo la mancata proroga degli incarichi sismici ai 12 “assunti sismici“ e il depauperamento delle risorse umane degli uffici causato da prepensionamenti e quota 100 il 2021.

Si preannuncia così difficilissimo per gli uffici Casamicciola e non solo.