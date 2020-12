Urbanistica a Casamicciola: Tutti vogliono il posto dell’architetto Formisano

Ida Trofa | E’ tutto pronto per selezionare il fortunato vincitore del bando tutto Made in Casamicciola Terme per dotare il III settore urbanistica di un nuovo, ma anche no, “110“. L’ultima parola al sindaco Giovan Battista Castagna ed al colloquio finale che determinerà la sua scelta.

La selezione indetta dall’Ente Locale per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL N. 267/2000 come modificato dalla Legge 114/2014 di Istruttore Direttivo Tecnico (Area VII Urbanistica) cat. DI CCNL EE.LL. mediante contratto a tempo determinato e full time (36 ore settimanali) per la durata massima di mesi dodici.

Sarà una conferma o un addio per l’Architetto Maria Grazia Formisano orami da quasi tre anni ai vertici della struttura?

Chi vivrà vedrà! Intanto,dai nomi in lizza e con gli assunti sismici in bilico è chiaro come tutti, anche all’interno dello stesso UTC locale , vogliano il posto della Formisano. Si parla addirittura di una contesa accesissima tra l’architetto Maria Grazia Formisano stesso e l’architetto Sara Castagna tra i nomi più caldeggiati negli ambienti politici casamicciolesi e baranesi nonostante la forza professionale dell’Ing. Mimmo Baldino.Senza nulla togliere agli altri partecipanti, ovviamente.

Infatti, visto l’avviso di selezione pubblicato all’albo on line per dieci giorni consecutivi ed esaminate le domande pervenute al protocollo comunale, esaminate le condizioni di ammissibilità gli inquilini del Capricho hanno invitato a presentarsi martedi 29 dicembre i seguenti candidati: (Prot.nr.13216/2020) Arch.Trani Vincenzo; (Prot.nr.13495/2020) Ing.Esposito Gaetano; (Prot.nr.13478/2020) Ing.Iacono Francesco ; (Prot.nr.13521/2020) Ing.Baldino Michele Maria; (Prot.nr.13530/2020) Arch.Formisano Maria Grazia; (Prot.nr.13562/2020) Arch. Castagna Sara;(Prot.nr.13652/2020) Arch. Castagna Mariacaterina; . (Prot.nr.13653) Arch.Cianciarelli Agnese; (Prot.nr. 13659/2020) Arch.Paparatti Stefania.

L’appuntamento è per le ore 09,00 presso la sede comunale provvisoria di Piazza Marina per il prescritto colloquio con il Sindaco.