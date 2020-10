Uomo ferito a Barano. Si tratta di un calciatore in fuga dai Forestali

Si chiariscono i contorni dell’incidente che stamani ha movimentato il comune di Barano. E’ un cacciatore i fuga dai forestali l’uomo caduto e feritosi in una zona scoscesa dei Monti di Barano nella area più nota di Sorgeto. Per il suo recupero è stato necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso e l’elisoccorso del 118 . L’uomo è stato poi affidato ai sanitari per le necessarie viste mediche ed trasporto in ospedale.Non è in pericolo di vita nonostante le ferite avute nella terribile scivolata nel pendio del monte.

Stando ad una sommaria ricostruzione dell’accaduto l’uomo nel tentativo di sfuggire ai Carabinieri nucleo forestali, si sarebbe nascosto in un affatto, una sorta di cavità posta in un tratto impervio nella frazione di Buonopane in località Gesura.Si tratterebbe di un uomo di 58 anni di Barano. Lunghe ed articolate le operazioni di recupero per le quali c’è stato un massiccio spiegamento di forze uomini e mezzi sia via terra che per via aerea. Il vento forte di sud est che in queste ore imperversa sull’isola ha però reso vano ogni tentativo di recupero da parte dell’elicottero intervenuto, incapace di raggiungere un assetto stabile. Il recupero è cosi avvenuto via terra . Infine la corsa in ospedale con l’ausilio delle ambulanze del 118 che, praticate le prime cure, hanno condotto l’uomo presso il Pronto Soccorso del PO Anna Rizzoli di Via Fundera per le indagini cliniche ed un ricovero precauzionale. Nel merito dell’accaduto e delle notize di reato contestate procedono i Carabinieri Forestali.