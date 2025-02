Grande successo per “Uomo e Galantuomo”, la commedia Eduardo De Filippo messa in scena dalla Compagnia “Attori per Caso”. Dopo il doppio sold out previsto per gli spettacoli di ieri sera e di questa sera alle 19.00 presso il Cine Teatro Excelsior, è stata programmata una terza replica della commedia che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 16.00. Per chi ama il teatro ad Ischia, un’occasione da non perdere!