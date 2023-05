“Un’opera per Annalisa” al Liceo Buchner venerdì 26 maggio.

Nell’ambito della IV Edizione del Premio in ricordo di Annalisa Durante, bandito dall’Associazione Annalisa Durante in collaborazione con la Fondazione Polis della Regione Campania ed il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Campania, le classi seconde del Liceo Statale G. Buchner di Ischia (Na) sez. Artistico, hanno realizzato alcune opere pittoriche e scultoree in memoria della vittima innocente di Forcella come forte segnale di contrasto alle mafie.

I giovani del Liceo Buchner, che partecipano fuori concorso all’evento perché i loro lavori sono stati interrotti dal disastro della calamità naturale che ha colpito l’isola lo scorso 26 novembre 2022, dopo un’attenta riflessione sulla tematica sono diventati protagonisti attivi creando 14 lavori d’assetto figurativo.

Venerdì 26 maggio 2023 presso il liceo Buchner di Ischia, alla presenza dei Dirigenti Scolastici Assunta Barbieri e Diego Belliazzi, interverranno in collegamento da Napoli, Giannino Durante, papà di Annalisa, Pino Perna presidente dell’associazione Annalisa Durante ed Enrico Tedesco segretario generale della Fondazione Polis che si occupa del supporto a più livelli dei familiari delle vittime innocenti della criminalità (supporto psicologico, legale, memorialistica). Gli studenti analizzeranno i lavori realizzati mantenendo vivo il ricordo di Annalisa. Un invito attivo al non dimenticare e al valore generativo dell’impegno civile.