Uno “strummolo” dal cilindro: ancora successi per la Caccia al Tesoro By Night

Cosa si nascondeva sotto il sipario e il cilindro del mago? Ecco a cosa hanno dato risposta i tanti partecipanti di una delle iniziative più belle che sta caratterizzando questi mesi in cui siamo costretti a ridurre la nostra mobilità e restare in casa il più possibile.

La Caccia al tesoro by night ideata da Michele di Leva e dal suo team di “spericolati enigmisti” edizione dopo edizione sta riscuotendo sempre un grande successo, coinvolgendo giocatori di ogni età e di ogni angolo del mondo.

Tanti,infatti, i partecipanti disseminati non solo nei sei comuni isolani,ma anche in altre città italiane, segno che il grande mondo del web azzera, davvero, le distanze tra amici e conoscenti.

Di questo e dei prossimi appuntamenti abbiamo parlato con Michele Di Leva.

Iniziamo dalla fine. Quale era il “tesoro” e che risposta hai avuto dai partecipanti?

“E’ stato un grande successo – ci racconta Michele – per la caccia al tesoro BYNIGHT Cosa si nasconde? Indovina l’oggetto misterioso. Questa volta anaggrammando le lettere raccolte con gli indizi veniva fuori la parola STRUMMOLO. Un gioco dei nostri nonni ma ancora attuale. La caccia è stata programmata dalle 18:30 alle 23:30 ricca di prove divertenti e di logica. Il cambio d’orario ha permesso la realizzazione di prove anche più elaborate.”

In che senso?

“Tra le prove, ad esempio, vi era la Super classifica Show con l’interpretazione di copertine e album musicali. Le copertine riunite in un unico collage sono presenti tra le foto del servizio. Patty Pravo, Elio e le storie tese, Mina, Pippo Franco e Renato Zero resi magistralmente da tutte le squadre. Invece tra i video da reinterpretare ho inserito i Queen con “I want to break free” Loredana Bertè con “Non sono una signora” e Rocky Roberts con “Stasera mi butto”. Tante risate ma anche tanto impegno. Complimenti a todos. Altre prove gradite dai partecipanti il “CruciverbAperto”, le piazze d’Italia con le skin di fortnite e la prova attoriale. Tra i video una grandissima Marina Confalone che aggredisce una lavastoviglie tratto da “Così parlò Bellavista”.”

Una domenica diversa dal solito all’insegna del divertimento che ha visto classificarsi al primo posto la squadra Congiunti Disgiunti seguiti da Gli Spritzanti e terza sCACCIApensieri.

“Un podio con pochissimi punti differenza anche perché l’impegno delle squadre è stato di altissimo livello. I giudici hanno fatto molta fatica nel votare ma sono sicuri che abbiano vinto tutti per aver in molti casi superato la timidezza dimostrando di essere ironici e mai volgari. Come ho già detto in passato, una sana risata è il miglior modo per alleviare lo stress del momento.

Forti del secondo posto della quarta edizione i Congiunti Disgiunti portano a casa la vittoria oltre al buono pizzeria targato IL VELIERO vincono il trofeo Kéramos d’Ischia realizzato da Nello Di Leva. Gli Spritzanti secondi per soli 70 punti contenti per aver partecipato, parte della squadra ha vinto la seconda edizione col nome Fantastic family. Sorpresa del podio gli affezionati sCACCIApensieri ai quali faccio i complimenti per aver scalato pian piano le classiche e chissà magari vincere alla prossima.”

Hai già in mente la prossima “avventura”?

“La caccia al tesoro BYNIGHT tornerà a gennaio 2021 speranzosi di un clima più rilassato in modo da poter fare anche prove in esterna.

Per domenica 13, giorno di Santa Claus, arriva un nuovo gioco online “SuperQuiz” con tanti enigmi da risolvere, prove di canto e ballo e prove manuali. Tante sorprese ma anche tanti premi.

Questa volta si gioca da soli oppure in coppia. Orario di gioco dalle 17 alle 22 sempre collegati tramite WhatsApp. Vi aspetto in tanti. Info 3388319263”.

LA GALLERY