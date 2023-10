Università IUL, nuova offerta di Master e corsi Post Laurea

FIRENZE (ITALPRESS) – L’Università Telematica degli Studi IUL comincia il nuovo anno accademico 2023-2024 con una rinnovata e più ampia proposta di master e corsi post laurea. Il catalogo professionalizzante arricchisce la consolidata offerta di corsi di laurea triennale e magistrale firmati IUL.Tra i tanti, il master di II livello in “Governance della Scuola dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici” in collaborazione con ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), si rivolge a dirigenti scolastici e docenti con l’obiettivo di costruire le conoscenze e le competenze professionalizzanti e metodologie e strumenti di gestione, di governo e valutazione delle istituzioni autonome.Il master di I livello dal titolo “Quando la realtà ci inganna. Come imparare a pensare criticamente” propone invece una via italiana al critical thinking, in grado di approfondire come il pensiero critico rafforzi e migliori l’attitudine alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda.Vi sono poi corsi di perfezionamento completamente gratuiti come quello realizzato nell’ambito del progetto “La fiducia in gioco”, coordinato dall’Associazione per la Mobilitazione Sociale ETS e finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il corso dal titolo “La Fiducia in gioco: relazione e cura nei contesti sportivi ed educativi con minori”, mira ad accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori, allenatori e dirigenti sportivi sui possibili fenomeni relativi all’abuso in ambito sportivo nel lavoro con minori.Di grande attualità, infine, il master di I livello in “Esperto in servizi e politiche del lavoro” che nasce in un momento di Riforma del sistema delle politiche attive del Lavoro in Italia attraverso il programma GOL (Garanzia Occupazione Lavoratori) ed è finanziato dal PNRR Missione 4. Questo si pone l’obiettivo di trasmettere le competenze manageriali e operative per la gestione di servizi per il lavoro e dei centri dell’impiego.In quest’anno accademico sono attivi poi i corsi di laurea triennale in Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia (classe L-19), con un percorso dedicato alla fascia 0-3 anni, il corso triennale in Scienze Motorie, pratica e gestione delle attività sportive (classe L-22), quello in Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese (classe L-24), il corso in Economia, Management e Mercati Internazionali (classe L-33) e la triennale in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale (classe L-20). Presenti nel catalogo dell’offerta formativa anche il corso di laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57) e quello in Innovazione digitale e comunicazione (classe LM- 91), realizzato in collaborazione con l’Università di Foggia, che mira a formare professionisti nella creazione e diffusione di prodotti multimediali digitali.Le iscrizioni ai corsi di laurea sono attive per tutto l’anno accademico. E’ possibile richiedere il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di esami o tirocini svolti in altri atenei.Il modello di studio dell’Università IUL prevede lezioni fruibili interamente online per permettere agli iscritti di conciliare studio, lavoro e altri impegni quotidiani. Lo studente può accedere alle video-lezioni attraverso la piattaforma di formazione IUL, in ogni momento e da qualsiasi postazione, ed è supportato da personale docente di alta qualità e da una continua assistenza di tutor specializzati. Gli esami sono in presenza e possono essere svolti in una delle numerose sedi dell’Università sul territorio nazionale.

– foto ufficio stampa Università IUL –

(ITALPRESS).