Urgenti il rinvio dei lavori al pontile aliscafi e il ripristino delle corse commerciali. La nota indirizzata a Bonavitacola, Cascone, Legnini, Calcaterra, Capitaneria di Porto e Snav. A cinque mesi dalla frana nulla si muove. Lo scalo casamicciolese viene utilizzato per il trasporto di merci pericolose e rifiuti, ma non per auto, camion e passeggeri. La proposta di un avviso pubblico per individuare nuovi armatori disposti ad effettuare il traffico commerciale