Uniti nella distanza. La borsa verde 3.0 da Ischia conquista l’Unione Europea

La bellissima e speciale iniziativa nata anni fa dalla fervida mente di Luciana Morgera è arrivata fino in Europa.

Luciana, infatti, sociologa e impegnatissima sul territorio della nostra isola, è la protagonista di un interessante post realizzato dall’Unione Europea sul profilo Instagram EUDiplomacy (circa 58mln di follower) e sul sito EEA ufficiale.

Si legge: “Una catena alimentare locale per lo scambio di verdure fresche aiuta i produttori locali e quelli con un accesso limitato al cibo in questi giorni.

In questi tempi di pandemia, restrizioni e confinamento, la sociologa italiana Luciana Morgera ha creato una Catena Alimentare a Km Zero, una “catena alimentare locale” che aiuta i più deboli e consente loro di avere accesso al cibo 🥦 🍆🥕 Fondamentalmente è un gruppo di scambio di prodotti dall’orto, che fornisce sbocchi per coloro che vivono del lavoro della terra, creando un senso di solidarietà e responsabilità congiunta tra acquirenti e produttori (orti, vigneti, frutta, ecc.). L’iniziativa nasce da “Borsa Verde 3.0”, uno scambio alimentare creato anni fa. Chiunque può partecipare, l’unica condizione è che il cibo sia locale, privo di pesticidi (biologici) e commercializzato localmente. Ovviamente, tutti gli scambi avvengono nel rigoroso rispetto delle drastiche misure di contenimento decretate dalle autorità italiane.

Grazie, Luciana! 🇮🇹 #unitedindistance