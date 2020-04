Il simbolo del comune di Forio per eccellenza, lo storico Torrione si tinge di verde, bianco e rosso come sta avvenendo in un po’ tutte le città italiane.

Il Tricolore Italiano avvolge, come in un abbraccio, anche la nostra isola e il Torrione di Forio lanciando forte, nel buio della notte, un messaggio di forza e unità.