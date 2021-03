Unione? Smentiti in mezza giornata. Sindaci ko dalle associazioni di Sant’Angelo: “un piano di intenti, consegnato in un momento separato dall’incontro istituzionale”

Gaetano Di Meglio | La falsa unione e il falso mielismo diffuso nella sala del consiglio comunale di Ischia, lunedì mattina, sono durati pochissimo. Il tempo di arrivare a Sant’Angelo, mettere mano alla tastiera e raccontare una realtà diversa.

E’ quanto emerge dal comunicato stampa inviato dall’Associazione Amici di Sant’Angelo e dal Consorzio Sant’Angelo d’Ischia.

Una verità che per qualcuno potrebbe essere una cosa cattiva ma che, invece, per chi scrive è la giusta risposta a chi ha imposto la presenza “abusiva” dell’assessore Fortini. E ai dubbi che abbiamo sollevato ieri, arriva la nota che li fuga.

Non ci voleva la zingara per capire che la presenza dell’assessore Casucci per i sindaci era solo una figura di contorno. E che la passerella era creata ad hoc per l’assessore Fortini. Tra i due, beh, uno conta e uno no. Uno è come Paolo Ferrandino, l’altro come Ciro Ferrandino. Fate voi i paralleli,

Ma veniamo alla sostanza.

Lunedì hanno organizzato una passerella per la Fortini che non ha nessun delega specifica e si sono tutti affrettati a ringraziarla di essere presente.

Non capisco perché mai dovremmo ringraziare della sua presenza un rappresentante istituzionale o perché dovremmo reputare come una cosa speciale la vicinanza della Regione. Ma davvero dobbiamo ringraziare per la normalità? Assurdo!

Ma andiamo avanti e leggiamo insieme un inciso del comunicato stampa diffuso dalle due associazioni di Sant’Angelo. Un paragrafo e una dichiarazione che smentiscono le dichiarazioni dei sindaci senza ombra di dubbio.

Che figuraccia! «Le Associazioni di Sant’Angelo hanno avuto modo di presentare così un loro piano di intenti, consegnato in un momento separato dall’incontro istituzionale, direttamente all’Assessore al Turismo Regionale Casucci, dove i due Presidenti della Associazioni santangiolesi Domenico Punzo per il Consorzio Sant’Angelo d’Ischia e Guido Iacono per l’Associazione Amici di Sant’Angelo hanno potuto offrire le proprie proposte ed idee congiunte, in vista delle reali necessità di un territorio che ora chiede maggiori sicurezze e la possibilità di ripartire». Furbi? Audaci? O solo attenti alle loro esigenze? Io preferisco la terza opzione.

«Confidiamo in un’ampia intesa con l’organo regionale e nella figura dell’Assessore al Turismo Casucci affinché le nostre richieste siano accolte ed abbiano un veloce riscontro in vista della prossima stagione estiva» è la dichiarazione di Guido Iacono Presidente dell’Associazioni Amici di Sant’Angelo.

Non conosciamo il contenuto di questo “piano di intenti, consegnato in un momento separato dall’incontro istituzionale” e forse sarebbe il caso di renderlo pubblico se è vero che stato consegnato, ma in ogni caso è importante la presa di distanza dal vuoto cosmico che ci hanno proposto i primi cittadini e le associazioni di categoria più quotate. Forse era meglio dare la parola ai rappresentanti del Consorzio Sant’Angelo d’Ischia e dell’Associazione Amici di Sant’Angelo invece che continuare a dar voce a chi ha poco da offrire in termini di idee, di soluzioni e di progetti ma, forse, veste solo un abito più firmato e un po’ di codazzo.

La nota grave è che sul tavolo dell’assessore Regionale c’è una proposta che arriva da Ischia ma che, è evidente, verrà affossata dai sindaci o da chi, lunedì prossimo, andrà dal Presidente De Luca e gli dirà di ignorare quanto già detto, proprio come è accaduto per il comune unico.