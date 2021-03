Unione aliena. Mimmo Barra a zero contro Sindaci e amministrazioni: “Così perdiamo il treno Recovery Fund”

Ugo De Rosa | Le sfide dei prossimi anni, il recovery fund, il mito dei fondi europei, la nostra capacità di spesa e tutto quello che sentiamo nel dibattito di questi mesi rappresenta l’unica sfida che dobbiamo cogliere. Ne abbiamo parlato con Mimmo Baarra, oggi dirigente dell’Agenzia Regionale per il Turismo della Regione Campania e in passato Commissario dell’Azienda di Cura e Soggiorno di Ischia e Procida.

Mimmo, amico di Ischia da sempre, ci offre una lettura amara. Fatta di realtà e che trova conferma in quella che è la dimensione della terraferma che guarda all’isola.

Dr. Barra come vede dal suo osservatorio la situazione dell’isola d’Ischia mentre in questa emergenza nazionale si presenta in prospettiva una campagna vaccinale non ancora a pieno regime?

Se è vero che a un anno dall’inizio della pandemia si prevede una via di uscita e una stabilizzazione della situazione attraverso una campagna vaccinale che quasi sicuramente con l’arrivo di altri vaccini entrerà nel vivo nelle prossime settimane, è vero anche che su questa Ischia deve adoperarsi con maggiore sforzo. Mi sento di aggiungere, però, che non basterà confidare soltanto nel vaccino per rilanciare un tessuto turistico ed economico lacerato dall’emergenza.

Si sente parlare ultimamente di isole “Covid free” per rilanciare il turismo. È questa la strada che potrebbe percorrere anche Ischia?

La Grecia e le Canarie, cui seguiranno è probabile altre destinazioni turistiche, hanno già adottato protocolli per dare di se un’immagine di meta protetta e libera dal Covid. Uno dei segnali che stiamo monitorando in queste ultime settimane, viene dalla Gran Bretagna: i turisti inglesi sin da ora stanno prenotando in quei luoghi le proprie vacanze, anche se limitate a una o due settimane, tra giugno e agosto. Per le isole del Golfo, c’è bisogno di fare lo stesso, senza perdere tempo. Per questo sostengo l’appello di Francesco Del Deo, che ha indirizzato al Primo Ministro Draghi, al Ministro della Salute Speranza e al Commissario Straordinario per l’emergenza, il Generale Figliuolo nel suo ruolo di Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori.

Quali attività si possono adottare oltre la campagna vaccinale?

È chiaro che c’è necessità di utilizzare una politica energica per avviare e sostenere la campagna vaccinale, perché nessuno può e deve rimanere indietro. Solo che ciò rischia di essere una misura parziale, se non si entra in una nuova ottica. Da una buona organizzazione [dei vaccini] sulle isole, che passa anche per la costituzione di un dialogo permanente tra i sindaci, amministrazioni e Asl, si avrà la cifra di quanto a livello locale si percepirà che non è più il momento di stare alla finestra ma bisognerà agire concretamente tramite una “nuova” piattaforma partecipativa tra le Istituzioni. È sulle intese e sul concorso tra tutti gli attori, imprenditori e associazioni di categoria, che si giocherà il futuro dell’isola d’Ischia.



Secondo lei, le amministrazioni dell’isola stanno facendo quel che possono oppure potrebbero fare di più?

Le sei amministrazioni posseggono in potenza le capacità e le risorse umane per ottimizzare la cooperazione, anche se l’idea di lavorare insieme molte volte è aliena al modus operandi dei Comuni. Eppure non mancano quelle forze propulsive in grado di rendere Ischia da un lato territorio protetto dal virus e per l’altro, attiva, programmatica e lungimirante per l’accesso e l’utilizzo dei fondi europei annunciati dal Governo.

Oltre alla carta del turismo, Ischia quale partita dovrà giocare nel futuro prossimo?

Le spetta, se saprà coglierlo, un compito non limitato solo alla Campania ma allargato all’intero Mediterraneo. Vede, fin qui la geografia fisica ci ha mostrato una divisione tra Ischia, le isole minori e la terra ferma. Una separazione consumata, cui fa specchio una competizione anacronistica e a volte sconfortante tra i Comuni. In un contesto come quello attuale che esclude i ruoli giocati singolarmente su uno scacchiere ampio ed esigente, proprio il Mar Mediterraneo sta diventando “terra” per diventare ponte di collegamento tra i 240 mila abitanti delle isole minori. In questa visuale sarà necessario per Ischia optare per una forma di partecipazione tra amministrazioni, per estendersi poi ad altre isole magari divenendone capocordata.

Quali saranno le sfide più importanti che siamo costretti, è chiaro, per forza di cose, ad affrontare?

Credo almeno due. Su tutte, una campagna vaccinale che sappia tutelare la popolazione isolana e creare le condizioni adatte per favorire i flussi turistici nazionali e internazionali. La seconda, entrare nella prospettiva che per rilanciare il tessuto economico non saranno sufficienti i singoli appelli per spingere alla costituzione di tavoli di lavoro in concorso tra Comuni ma servirà rendersi operativi e pratici per raggiungere gli scopi in tempi brevissimi. Per affrontarle bisogna lasciar perdere le dichiarazioni pro forma e passare alla sostanza.

Come?

Uscendo dai limiti giurisdizionali delle amministrazioni e focalizzare il fine. I 191 miliardi del Recovery Fund, annunciati per fine estate, non saranno distribuiti a pioggia ma solo a chi avrà dimostrato al Governo centrale di saper costruire l’architettura del futuro per le isole. E ciò vale anche per Ischia. Su queste due competizioni, a breve, si apriranno altrettanti scenari.

Quali?

Il primo impone sin da ora di monitorare in tempo reale la somministrazione dei vaccini. Ciò potrebbe avvenire mediante un portale comune [per opera di Ischia, Capri e Procida], come in Serbia, in grado di tenere sotto controllo l’andamento della campagna vaccinale nelle isole del Golfo. Uno strumento che potrebbe trasformarsi in utile raccoglitore di “dati” con funzione di osservatorio e gestire la distribuzione dei sieri nello spazio delimitato dalle isole. Il secondo scenario, è parte di quello che ho accennato prima. La collaborazione tra i Comuni di Ischia, e tra questi con Capri e Procida, per poi svilupparsi alle isole minori, diventa indispensabile per intercettare i fondi della Comunità Europea. L’appello per la costituzione di un tavolo per portare la voce di Ischia e delle isole nelle Istituzioni, come l’idea che condivide l’ipotesi dell’Unione tra i comuni di Ischia, ed altre dichiarazioni dei sindaci promuovono certamente l’adesione. Anche in questo caso, però, rischiano di essere insufficienti se restano solo dichiarazioni.

Beh, per raggiungere l’Unione dei Comuni rischia di passare molto tempo. Stessa cosa, forse, per un tavolo istituzionale. Non si rischia di far passare il treno, con l’aggravante di guardarlo da lontano?

Esattamente. Mi preme ricordare ai sei amministratori dell’isola d’Ischia che uno strumento di collaborazione al fine di unire le forze lo abbiamo. Il Patto strategico per la coesione socio economica che nel 2015 elaborai e presentai nel ruolo di Commissario dell’Azienda di Cura e Soggiorno per rendere più semplice l’operazione di accesso ai fondi regionali ed europei, adottato dai Comuni con relative delibere consiliari, oggi risulta la struttura amministrativa più adatta per lavorare insieme e raggiungerne scopi di diversa natura in tempi cortissimi.

Quali sono gli asset di sviluppo e perché se ne sente parlare poco, quasi niente, di questo Patto strategico?

Le materie e gli argomenti che inserii sono i più diversi. Vanno dal sostegno al turismo e al commercio, passando per il recupero delle tradizioni e dei centri storici e culturali fino all’aiuto dei lavoratori stagionali. In realtà non se ne parla poco del Patto strategico. Sono tanti i campanelli suonati per incoraggiare una partecipazione tra sindaci, attraverso i contributi degli opinionisti sulla stampa locale. Probabilmente i vari fronti dell’emergenza hanno impegnato i Comuni non consentendo loro di occuparsi di tutto ma forse è giunto il momento di prendere in considerazione questo strumento. A questo proposito vorrei aggiungere una cosa.

Prego.

Se saranno confermate le “voci” che per immettersi nei fondi del Recovery Fund sarà imprescindibile la costruzione di un “piano per le isole minori”, il quale a sua volta passerà per la supervisione delle Regioni, va da se che la sfida aumenta non poco il proprio grado di difficoltà. Sarà molto difficile che un comune, da solo, possa avervi accesso. Le possibilità potrebbero aumentare se Ischia entrasse in quel flusso di finanziamenti con i sei sindaci insieme, per poi allagare la cooperazione alle isole del Mediterraneo sulla base dei nuovi parametri in elaborazione presso il Ministero. Perciò da questo strumento torna utile partire. Riprendere il Patto Strategico e i relativi Protocolli di Intesa tra i Comuni già firmati, e dare loro attuazione risulta la via più veloce senza sbavature. È chiaro che la mia disponibilità per Ischia non è mai arretrata di un passo.