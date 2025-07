“Un’estate a tutto volume”, musica e divertimento nell’arena del Vulcano Buono dal 5 al 31 luglio.  Sul palco Enrico Nigiotti, SLF, Alfa, Francesco Renga e Clara

Si annuncia ricca di musica e divertimento la prima edizione di “Vulcano Buono Music Emotion 2025” organizzata dal Vulcano Buono di Nola e fortemente voluta dal suo Amministratore Delegato Dott. Francesco Furino che da oltre due anni lavora con il primario obiettivo di rendere il complesso commerciale un destination non solo per lo shopping, ma un collettore di iniziative di prestigio culturali e musicali di eco nazionale.

Una rassegna estiva di concerti live che prende il titolo di “Un’estate a tutto volume – Arena in Musica” (realizzata nello spazio eventi all’aperto del centro) dal 5 al 31 luglio. Per tutto il mese, la smart city si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle, ospitando alcuni dei nomi più amati della musica italiana, offrendo serate di svago adatte a tutte le fasce d’età.

Un mese di spettacoli sotto le stelle, dunque, con artisti di primo piano che sapranno conquistare sia i giovani che gli adulti. Ce n’è per tutti i gusti: dal cantautorato pop di Enrico Nigiotti alle sonorità urban del collettivo SLF, passando per le hit generazionali del giovane Alfa, fino alla voce inconfondibile di Francesco Renga e alla freschezza della cantante Clara.

Tre concerti su cinque, Nigiotti, SLF e Clara, saranno a ingresso gratuito con prenotazioni attive sul circuito Vivaticket/Azurro Service, a dimostrazione della volontà di Vulcano Buono di offrire eventi accessibili a tutti. Gli altri due appuntamenti, Alfa e Francesco Renga, sono a pagamento, con biglietti disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne e Vivaticket. Arena in Musica di Vulcano Buono si conferma così come un nuovo luogo di incontro, divertimento e cultura musicale per tutta la comunità, dove la passione per la musica unisce generazioni diverse in un’unica grande festa.