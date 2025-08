Undici truffe a 23 anni. L’incubo degli anziani non ha fine. Arrestato lo “specialista” di Secondigliano

Truffa a una coppia di anziani a Forio. Arrestato un 23enne di Secondigliano: aveva già colpito dieci volte. Fingendosi carabiniere ha tentato di sottrarre gioielli e denaro a una donna di 67 anni. Arrestato grazie alla reazione della vittima e all’intervento lampo dei militari

A Forio si consuma l’ennesimo atto di un copione criminale ormai tristemente noto: la truffa ai danni di anziani. Questa volta l’autore è un 23enne di Secondigliano, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ischia. È il suo undicesimo reato, tutti dello stesso tenore. Un curriculum da delinquente professionista che a ventitré anni non conosce esitazioni né rimorsi.

Ci troviamo di fronte a una strategia criminale strutturata, collaudata e diffusa. Dietro ogni finto maresciallo, ogni telefonata allarmante, ogni raccomandazione fasulla, c’è una macchina ben oliata, composta da giovani reclutati come pedine e diretta da regie occulte che studiano abitudini, debolezze, orari. Non si tratta più di episodi isolati ma di un attacco sistematico alla fragilità della terza età, una vera guerra psicologica combattuta contro i nostri anziani, soli, disorientati e presi di mira come prede facili.

Erano le 14:30 quando la centrale operativa dei Carabinieri ha ricevuto una richiesta d’aiuto. A Forio, in un appartamento dove vive una donna di 67 anni insieme al marito 73enne e al fratello disabile, un uomo aveva appena tentato una truffa. La tecnica, quella consueta del finto maresciallo: telefonata, allarme, messinscena. Il marito invitato ad allontanarsi per recarsi in caserma, la donna istruita a raccogliere contanti e gioielli, da consegnare a un presunto carabiniere per “metterli in sicurezza”. Un trucco rodato, cinico, spietato.

L’uomo si presenta poco dopo. Barba folta, capelli neri, t-shirt grigia, pantaloni pinocchietto, zaino nero. Si finge un militare, deve solo “fotografare il materiale”, dice. Ma qualcosa non torna. La 67enne, scossa ma lucida, ha un sussulto di lucidità. Stringe il panno con i suoi averi al petto e rifiuta di consegnarli. La truffa va in fumo. L’uomo fugge.

Parte la caccia. Viene diramato l’identikit. Le pattuglie convergono sull’area. Dopo circa mezz’ora, nei pressi degli imbarchi degli aliscafi, i Carabinieri lo individuano. Lo fermano. Lo perquisiscono. Nello smartphone che ha in tasca, due immagini che lo inchiodano: uno screenshot con un articolo di stampa relativo a una truffa compiuta pochi giorni prima a Ischia da un altro giovane, e la mappa di Google con il centro di Forio. È chiaro: era venuto sull’isola con un piano preciso, già studiato.

L’arresto arriva immediato. Il riconoscimento da parte della vittima è netto. Il suo volto, nonostante la tensione e lo choc, resta impresso nella mente di chi ha rischiato di perdere tutto. Il 23enne viene portato in caserma, l’ennesima denuncia, l’ennesimo arresto per truffa aggravata.

La donna viene trasferita in ospedale. La diagnosi è impietosa: stato ansioso, ipertensione, contusioni multiple. Si è ferita sbattendo contro la porta d’ingresso mentre cercava di opporsi alla messinscena. Il prezzo della resistenza, della lucidità, del coraggio.

Eppure un dato emerge con forza: la truffa è stata sventata anche grazie alla campagna di prevenzione portata avanti dalle forze dell’ordine. La vittima lo ha detto chiaramente ai Carabinieri: ha riconosciuto il copione, ha ricordato gli avvertimenti, si è salvata. Ma fino a quando si dovrà contare sulla prontezza delle vittime per fermare questi predatori?

Intanto sull’isola si continua a vivere nell’allarme. Gli anziani, che dovrebbero essere protetti e tutelati, vivono con il timore di una telefonata, di un citofono che suona, di una presenza sconosciuta dietro la porta. E ogni nuovo arresto, ogni volto giovane dietro le sbarre, racconta che il fenomeno non è episodico ma sistemico. Ed è tempo di chiamarlo con il suo nome: criminalità organizzata.