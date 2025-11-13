Under 21 in Polonia, Baldini “Ottima squadra, ma dipenderà da noi”

Al suo fianco il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, di fatto all’esordio dopo aver chiarito le vicende legate alla convocazione di settembre, che si è detto “contentissimo e onorato di poter giocare con questa maglia e allenarmi con questo gruppo. Queste persone mi trasmettono entusiasmo, voglia di entrare in campo per onorare la maglia. Non vedo l’ora”. In relazione all’esperienza internazionale già maturata, Comuzzo ha spiegato che le partite giocate con il club “sicuramente aiutano, ma con la Nazionale è diverso. Ci troviamo con ragazzi con cui non giochiamo solitamente, bisogna fare gruppo subito. La cosa che ho trovato qui è l’unione, la voglia di migliorare, anche di scherzare ma di lavorare forte in campo”. Quando gli viene chiesto dell’importanza degli allenatori avuti fin qui in carriera, il difensore aggiunge che “da quando ho iniziato a giocare, ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa e mi ha fatto migliorare, se sono arrivato qui è anche merito loro. Trovare qui Baldini è un valore aggiunto – conclude -, un qualcosa da cui prendere ispirazione per cercare di migliorare il più possibile. E’ qualcosa che vogliamo fare tutti, a livello individuale e di gruppo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).