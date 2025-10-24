venerdì, Ottobre 24, 2025
UNARMA Campania in visita alla Compagnia Carabinieri di Ischia

Attenzione alle criticità del personale e impegno per il riconoscimento di “zona disagiata”

di Camillo Buono
Lo scorso 14 ottobre una delegazione di UNARMA Campania, l’associazione sindacale dei Carabinieri, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Ischia per incontrare il personale in servizio nei reparti dipendenti dell’isola.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e confronto costruttivo, durante il quale sono stati evidenziati la professionalità, la dedizione e lo spirito di corpo che caratterizzano i militari impegnati nelle isole di Ischia e Procida.

Nel corso della visita, tuttavia, è emersa anche una situazione di disagio legata all’innalzamento dell’età media del personale, che rende più impegnativo lo svolgimento di alcuni servizi, in particolare durante il periodo estivo, quando si registra il picco di presenze turistiche.

UNARMA Campania ha espresso la propria vicinanza e sostegno ai militari, assicurando l’impegno dell’associazione per tutelare e valorizzare il lavoro svolto dall’Arma nelle isole del Golfo di Napoli. Tra gli obiettivi principali c’è la richiesta di riconoscimento dello status di “zona disagiata” per le sedi di Ischia e Procida, considerata anche la difficoltà dei collegamenti marittimi con la terraferma.

Un tale riconoscimento, ha spiegato la delegazione, permetterebbe non solo un miglioramento delle condizioni operative e logistiche, ma anche un naturale rinnovo del personale attraverso l’inserimento di nuove risorse, alleggerendo così il carico di lavoro dei militari attualmente in servizio.

UNARMA Campania ha infine rinnovato il proprio impegno a sostegno dei Carabinieri e delle loro esigenze, con l’obiettivo di migliorare il benessere del personale e le condizioni di lavoro in ogni realtà del territorio campano.

