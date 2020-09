Un’altra croce ischitana. Covid, addio ad un altro nonnino d’Ischia Salgono i positivi a Forio e Barano

Ida Trofa | Bollettino amaro per l’isola d’Ischia che, ieri, ha vissuto l’ennesima giornata di tribolazione. Tra nuovi tamponi positivi e testa rapidi allarmanti, continua ad alimentarsi il focolaio di Forio e Barano con ben 3 nuovi casi. Trema, invece, il municipio di Casamicciola Terme con l’emersione di un caso sensibile al termine della sessione di test sierologici ordinati in via precauzionale, su base volontaria e periodica, dall’ente locale.

Reso noto l’ultimo bollettino della Regione sui contagi in Campania la dura verità dei numeri. Scendono i positivi nella nostra regione ma non ad Ischia. Su 140 contagi (49 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro) venerdì 11 settembre sono stati 2 i cittadini del comune di Forio risultati contagiati e destinatari di tampone positivo. A Barano è invece 1 il cittadino COVID-19 positivo. Il comune che più di tutto sta scontando il peso dell’infezione con una alta mortalità. Qui purtroppo c’è da registrare anche un nuovo decesso. Baranese la prima vittima del virus in pieno lockdown, baranese l’ultima vittima in fase sblockdown. 16 i guariti sull’intero territorio regionale.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Dunque Ischia, continua a rappresentare l’eccezione che conferma la regola di un trend che i vertici campani dicono di ritorno alla normalità e che invece sull’isola verde rilevano nuovi incrementi del numero di contagiati.

Test-rapido positivo. Chiuso il municipio di Casamicciola

Screening amaro per il municipio di Casamicciola Terme. Dopo Barano, Forio e Lacco Ameno anche Casamicciola Terme subisce l’effetto del sospetto caso covid. Il comune che forse più di tutti si è sbattuto e mosso per attuare tutte le procedure utili a scongiurare la diffusione del contagio in maniera incontrollata. L’impegno e gli sforzi profusi non sono bastati. Nella mattinata di ieri, infatti, l’amara scoperta allorquando presso lo stesso municipio di Casamicciola Terme si è proceduto all’esame del test rapido su tutti i dipendenti comunali.

Una prassi consolidata nel comunale termale che, da mesi, sottopone i suoi dipendenti a verifiche periodiche e controlli sanitari. Al termine degli esami svoltisi presso la sede temporanea del Capricho uno dei lavoratori è risultato positivo test rapido per gli anticorti al Covid-19. L’uomo è stato sottoposto a regime di isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, unico esame in grado di confermare quello che resta allo stato un sospetto caso di Covid. Per questo motivo è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali, che saranno oggetto di adeguata sanificazione prima che sia disposta la riapertura. Solo al termine degli inter previsti si darà seguito o meno all’avvio dell’indagine epidemiologica e l’attuazione dell’eventuali misure di controlli e profilassi.

Deceduto l’anziano 92 enne trasferito in terraferma ad Agosto

E’ deceduto giovedì, l’anziano 92 enne di Ischia, vittima lo scorso agosto di una forma grave di COVID-.19. L’uomo era stato trasferito dal Rizzoli di Ischia presso il covid center in terraferma aprendo la nuova stagione di trasporti sanitari da coronavirus attraverso i mezzi Caremar. Le condizioni dell’anziano, già affetto da patologie pregresse e da due anni in lotta contro gli acciacchi della vita, si trovava presso la terapia intensiva del reparto infettivo del Covid Center di Napoli. Le sue condizioni, che erano apparse difficilissime, nonostante gli ultimi bollettini medici avevano reso un quadro clinico in lieve ripresa. L’ennesima tragedia legata a questo nemico invisibile e subdolo.

Il corpo dell’anziano deceduto lontano dagli affetti e dai familiari sarà riportato sull’isola nelle prossime, mentre ad Ischia Ponte le autorità ecclesiastiche hanno già riservato all’uomo un saluto riservato per un minimo conforto religioso. Purtroppo, continuano ad essere i nostri nonnini le vittime inermi di questa strage che li destina ad una fine atroce nella completa solitudine. Il cluster legato al 92 enne conta tra familiari e badanti un numero di infetti di poco inferiore alla decina senza che l’indagine epidemiologica collegata al caso abbia chiarito se fosse proprio l’anziano deceduto il paziente “0“ di questo contagio cluster.