“Un’alice nel paese delle meraviglie” per ricordare Luca

Sono in nove ed insieme hanno iniziato a divertirsi col teatro prima del blocco del Covid. Poi hanno ricominciato ed ora sono pronti alla Casa di LUCA a mettersi in gioco con Salvatore Ronga a seguirli da vicino e come lui scrive su fb: «Con cari amici ci siamo divertiti a mettere in scena questa piccola storia con la quale metterci in gioco: un’alice curiosissima e dispettosa che si perde nel grande mare e va incontro a straordinarie avventure in compagnia di bizzarre e stravaganti creature.

Come in ogni “fabula” anche in questa c’è una morale e potrei dilungarmi sul senso dello spettacolo, sul “napoletano” seducente che traduce per gli spettatori le bolle scoppiettanti che i pesci usano per parlare, potrei soffermarmi sul recupero della nostra tradizione di mare che comprende anche un succulento e vasto repertorio gastronomico, ma non serve, mi limito a segnalare che il Prof. Silvano Brandi sarà in scena con gli altri nel ruolo di uno scongillo. Come potete mancare?».

Una preziosa Roberta afferma: “Eccoci qua, a pochi giorni dal nostro debutto. Era l’autunno del 2019 che ho messo per la prima volta piede alla Casa di Luca. Ho bussato alla porta, lasciando sulla soglia la solita paura del confronto con una me stessa più giovane e promettente di dieci anni prima. Sono entrata con passi timidi, quelli che adesso risuonano decisi sulle assi del palcoscenico, portando un po’ di me sulla scena, insieme a quella piccola “Alice” che mi cresceva dentro. E mi sono ritrovata, senza aspettarmelo, in un gruppo bellissimo, di età, motivazione e provenienza diversi, ma unito dal desiderio genuino di divertire e, soprattutto, di divertirsi. E il segreto di questo spettacolo, che da quel 2019 arriva finalmente alla luce (dei riflettori), è proprio questo: di prenderci seriamente poco sul serio! Siamo i “ragazzi” del laboratorio teatrale per adulti, ma in questa oretta di leggerezza vi faremo tornare un po’ bambini)».

Rita Ambrosino, Silvano Brandi, Lucia Castaldi, Francesco Capuano, Lucia Castaldi, Ilia De Angelis, Francesco Esposito, Pina Pilato Brandi, Anna Russo vi danno appuntamento con “Un’alice nel paese delle meraviglie” domenica 24 aprile alle ore 19.00 (replica ore 21.00) alla Casa di Luca in via Iasolino, 57. Necessaria la prenotazione.