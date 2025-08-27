giovedì, Agosto 28, 2025
Barano d'IschiaSOCIETA'

“Una Voce per Antonia”, tutto pronto per l’ottava edizione

Redazione Web
Redazione Web
Torna anche quest’anno, con rinnovata emozione e partecipazione, “Una Voce per Antonia”, il concorso canoro nato per ricordare Antonia Spedicati. Giunto alla sua ottava edizione, non è solo una gara di canto, ma un momento di incontro, condivisione e amicizia, capace di unire persone di tutte le età attorno alla musica.

Negli anni, “Una Voce per Antonia” è diventato un appuntamento fisso per la comunità, capace di coinvolgere non solo i partecipanti, ma anche famiglie, amici e curiosi, creando un’atmosfera di festa e solidarietà. Ogni edizione è un’occasione per scoprire nuovi talenti, emozionarsi con voci straordinarie e sentirsi parte di una comunità viva e unita.

L’appuntamento 2025 è fissato per l’8, 9 e 10 settembre.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    
IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

