“Una Voce per Antonia”, tutto pronto per l’ottava edizione

Torna anche quest’anno, con rinnovata emozione e partecipazione, “Una Voce per Antonia”, il concorso canoro nato per ricordare Antonia Spedicati. Giunto alla sua ottava edizione, non è solo una gara di canto, ma un momento di incontro, condivisione e amicizia, capace di unire persone di tutte le età attorno alla musica.

Negli anni, “Una Voce per Antonia” è diventato un appuntamento fisso per la comunità, capace di coinvolgere non solo i partecipanti, ma anche famiglie, amici e curiosi, creando un’atmosfera di festa e solidarietà. Ogni edizione è un’occasione per scoprire nuovi talenti, emozionarsi con voci straordinarie e sentirsi parte di una comunità viva e unita.

L’appuntamento 2025 è fissato per l’8, 9 e 10 settembre.