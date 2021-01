“UNA VITA DA CASTRATO” Si scrive Caritas, si legge scuola dell’offesa e delle regole da vietare

Secondo Mario Di Sapia, vivo una VITA DA CRASTATO perché ho ritenuto sbagliato che un volontario della Caritas di Ischia offenda un ausiliario del traffico perché lo ha multato.

Secondo il volontario della Caritas, infatti, aveva lasciato il furgone 5 minuti per una consegna ad Ischia Ponte. E, secondo un concetto sconosciuto ai più, l’ausiliario del traffico o il vigile urbano del comune di Ischia avrebbe dovuto far finta di nulla e non multarlo.

Perché? Perché la Caritas aiuta i poveri.

Basta questo a non rispettare le regole del codice delle strada? Basta mettere un adesivo sul cofano che si può fare quello che si vuole? Vabbè, ma vorrei farvi leggere due commenti che mettono in evidenza il vero lato della questione.

Il protagonista di questa vicenda, in un fiume di offese e ingiurie (alcune le ho cancellate) mi ha dedicato questi due commenti

Ecco il primo: “Invece di sparare cazzate e di postare il mio post, stupido e ignorante preoccupati piuttosto di tante persone che vivono un vita difficile e precaria e sii portavoce di quelle persone invece di vivere la tua vita da crastato… Sono un volontario della caritas diocesana e fiero di esserlo, sai cosa significa la parola gratitudine? Lo dovresti sapere visto che sei così acculturato!”

E poi aggiunge: “Sei davvero una persona squallida credimi squallidissima!!!mi rendo conto che per vendere una copia del tuo giornale sei costretto a fare questo”

Ovviamente il tizio ha letto sui social network dove non si paga nulla.

Ma c’è un’altra perla che vi prego di leggere: “Caro direttore potevi risparmiare, questa, io sono. Una volontaria caritas e benedico dio, x le persone che il Signore mi mette nel. Mio cammino, di sicuro avrà sbagliato, ma voi nn siete nessuno”

Devo dire alla Caritas di Ischia sono una buona scuola di odio, di offese, di ingiurie, di contumelie. Non vi riporto tutta la zuzzimma che hanno scritto su di me (tra un po’ cancellerò tutta quella merda, ndr) ma questo è il meglio che la Caritas di Ischia può offrire: vita da crastato, stupido, ignorante, persona squallida credimi squallidissima, nn siete nessuno.