Una “villa” per la capolista. Pastore, Simonetti e Longo regalano la vittoria ai gialloblu

Francesco Fiorillo | Sofferenza, sacrificio e tensione. Segnali già palpabili all’ingresso sul terreno da gioco. L’Ischia non fallisce il test-Villa Literno e si assicura i tre punti al triplice fischio. Una partita complicata e difficile per la squadra prima in classifica, reduce dal pareggio amaro contro il Massa Lubrense. La capolista si riscatta e, pur consapevole delle trappole riservate dall’impegno sulla terraferma, riesce a trovare il bottino pieno. Il team casertano, alla ricerca di un risultato utile in chiave salvezza, mette subito in chiaro la realtà dei fatti: per i gialloblù allo Stadio Comunale Tavoletta non è una passeggiata. Il tecnico Enrico Buonocore, certo delle insidie lungo il cammino, cambia gli interpreti.

Chance per Cibelli dal primo minuto: alternanza sulla catena destra con capitan Trofa. Matute e Kikko Arcamone sono gli altri protagonisti in mediana, mentre Padin si ritaglia uno spazio nel ruolo di punta nel tridente. Ok Simonetti, nonostante lo spavento per un leggero problema fisico in settimana, solita cintura arretrata a proteggere lo specchio a difesa di Gemito. Al primo affondo della partita, i padroni di casa sbloccano il risultato. Azione travolgente sulla corsia per gli uomini di Gennaro Silvestro, un traversone in area innesca Palumbo che stacca di testa e indovina l’angolo alla destra del portiere isolano. La reazione degli ospiti non si fa attendere, la compagine di Buonocore si mette subito a caccia del pareggio. Al 9’ Florio si ritaglia uno spazio con l’incursione in area e scarica un mancino verso lo specchio: Casolare, attento e ben posizionato, agguanta a terra. Passa qualche minuto, l’Ischia resta in proiezione offensiva e attorno al quarto d’ora costruisce un’altra occasione: Padin sposta la sfera sul sinistro e calcia a botta sicura, l’estremo difensore locale si tuffa e respinge con un ottimo intervento. Al 22’ si concretizza il pareggio dopo un vero e proprio forcing. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Pastore stacca e costringe Casolare al colpo di reni. Sul seguente angolo battuto dalla destra da Simonetti, il centrale gialloblù impegna nuovamente il guardiano liternese.

Il miracolo però dura pochissimi secondi perché sulla ribattuta Pastore devia di testa e deposita nel sacco. Trascorsa la mezz’ora di gioco, Cibelli ha una buona opportunità da mattonella interessante: la conclusione non è precisa. Al 39’ Trofa pesca in area Padin, Casolare legge e non rischia. Tre minuti più tardi, su palla inattiva del solito Simonetti, Pastore sfiora soltanto da pochi passi. Nel recupero, errore di Gemito che favorisce il tocco sotto dalla distanza di Palumbo: Florio rincorre la sfera e respinge sulla linea di porta. L’arbitro assegna la rete in un primo momento, la formazione di casa esplode nei festeggiamenti: la panchina gialloblù e i calciatori in campo scattano nei confronti dell’assistente Rocco. Dopo un breve confronto, la marcatura fantasma non è convalidata e le due compagini vanno a riposo sul risultato di 1-1.

Al rientro in campo non si registrano sostituzioni, soltanto più tardi Buonocore richiama Arcamone e Padin, inserendo Brienza e Longo. Al 56’ Ciccarelli pennella dalla destra in area per l’incornata di Coppola che, indisturbato, fulmina il portiere isolano: Villa Literno di nuovo in vantaggio, Ischia costretta a rispondere. Poi Mattera rileva Trofa al 60’, la capolista non ci sta e ruggisce. Al 66’ magia di Brienza che serve Simonetti: il numero 7, da posizione defilata, insacca tra palo ed estremo difensore. Gli ospiti insistono nel tentativo di completare la rimonta e al 77’ ci riescono: Longo, servito in area dal consueto piede fatato di Simonetti, controlla e scarica in rete. Tripudio gialloblù al Comunale Tavoletta, ma il match non è concluso. Più consistenza a centrocampo con l’ingresso di Patalano per Ballirano, è questa la nuova carta giocata dallo staff nella ripresa.

A quattro dal novantesimo, Simonetti va via in area e si presenta davanti a Casolare: lo scavetto termina incredibilmente sul fondo. Allo scadere, Simonetti si destreggia bene in area ma il tentativo viene rimpallato in angolo. In pieno recupero, ulteriore opportunità per chiuderla: Cibelli, su altra prodezza di Brienza, calcia su Casolare. I tre fischi del signor Messina di Castellammare di Stabia mandano le due squadre negli spogliatoi: 2-3 è il risultato definitivo sul suolo casertano. Successo prezioso e sofferto per l’Ischia che mantiene la prima posizione in classifica, allunga sul Casoria (in campo contro il Saviano in uno dei posticipi, ndr) e replica alle inseguitrici vittoriose: il Pompei contro la Maddalonese al Bellucci e l’Albanova sul rettangolo verde di Cardito. L’Ischia dimostra mentalità vincente e caparbietà, malgrado le difficoltà riscontrate sulla terraferma. Ennesimo messaggio al campionato da parte degli isolani che salgono a quota 56 punti, con la diciassettesima perla nella competizione: il prossimo appuntamento sarà allo Stadio Mazzella contro l’Atletico Calcio.

Il tabellino

VILLA LITERNO: Casolare, Conte, Giannetti, Roma, Bouraoui (63’ Morgese), Festa, Pragliola, Tuccillo (73’ Falcone), Coppola, Ciccarelli (77’ Savarese), Palumbo (61’ Granata). (In panchina Acanfora, Diana, Albano, Farina, Monza). All. Silvestro

ISCHIA CALCIO: Gemito, Florio, Ballirano (77’ Patalano), Arcamone G.G. (53’ Brienza), Pastore, Chiariello, Simonetti, Trofa (60’ Mattera), Padin (60’ Longo) Matute, Cibelli.

(In panchina Mazzella, Buono L. Pesce, Patalano, Di Costanzo, De Luise). All. Buonocore

ARBITRO: Messina di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Rocco e Vanacore di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 2′ Palumbo (V), 22′ Pastore (I). 56’ Coppola (V), 66′ Simonetti (I), 77′ Longo (I).

NOTE: angoli 1-3 Ammoniti Matute (I), Morgese (V), Simonetti (I). Durata: p.t. 50′, s.t. 49′. Si è giocato a porte chiuse.