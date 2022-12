Una svolta alla Siena, in un senso o nell’altro | #4WD

Non bastava la voce dei circa settanta centimetri di altezza eccedenti i parametri di progetto, e neppure quella dei pannelli fotovoltaici da installare a livello strada al posto della paventata area verde, o ancora la diceria che vorrebbe la sala congressi pronta ma già invasa dall’acqua e, quindi, inservibile prima di poterla inaugurare oppure –last but not least– gli stalli dell’ultimo piano da vendere a prezzi più bassi causa costante rischio allagamento.

Al cronico, annoso ritardo mai troppo contestato dall’amministrazione comunale al cantiere del parcheggio della Siena (chiedeteVi il perché è non Vi sarà difficile trovare una risposta che vada oltre la mera assenza di autorità ed autorevolezza da parte di Ferrandino e compagni), oltre al “muntone” di terra che offusca il panorama con tanto di escavatore parcheggiato sopra, oggi spunta fuori un torrino come il cosiddetto “càntero miezo ‘a casa” al presumibile servizio di un ascensore.

Non sono in grado di dirVi se quest’ennesimo “funghetto trallallà” sia autorizzato o meno e neppure mi interessa più di tanto, perché sono perfettamente consapevole che al di là delle occasionali attività del pur valido Comitato della zona, il menefreghismo diffuso è sempre lo sport preferito dal popolo ischitano, che non merita affatto il coinvolgimento delle persone perbene al servizio di quel che è di tutti. Ma so per certo è che è giunto il momento di capire con chiarezza l’avvocato Santaroni cosa ha in mente e, con lui, chi al Comune di Ischia fino a questo momento gli ha lasciato campo libero a tutto tondo.

Della serie, decideteVi: o barattate il girarVi dall’altra parte ancora per un po’ rispetto alla pressoché totale permissività con una decisa spinta sull’acceleratore verso la conclusione dei lavori in data certa e senza ulteriori intoppi, oppure facciamola finita: contestate tutto quel che c’è da contestare per poi tenerci sul groppone per chissà quanti anni ancora quello scandalo a cielo aperto all’ingresso del centro storico più suggestivo al mondo.