Una serata per Primo. Ischia e Cuneo ricordano l’avvocato Celebrin

Ricordando Primo Celebrin. Al Re Ferdinando la serata ricordo Pubblicato da Il Dispari su Sabato 8 ottobre 2022

Una serata nel ricordo di Primo Celebrin. Una serata tra lacrime e sorrisi, tra ricordo e riconoscenza, tra omaggio e amicizia. L’avvocato Primo Celebrin è stato ricordato dagli amici di una vita, dai colleghi di lavoro, dall’Asso forense dell’Isola d’Ischia e dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e da quanti lo hanno conosciuto e apprezzato in vita.

Due libri per due associazioni: la beneficenza di Primo Celebrin

Organizzato dall’Associazione Isole d’Amore ONLUS, Associazione Luca Brandi ONLUS e Associazione Forense Isola d’Ischia

l’evento “Nel ricordo di PRIMO” si è tenuto Sabato 8 ottobre dalle ore 17.00 presso il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando” di Ischia. Nell’occasione si è tenuta la presentazione del libro di Nicola Pettorino “La scatola di latta” e della fiaba “Lilla parlava con il fiume” di Carla Pagliari. Il ricavato della vendita dei libri sarà interamente devoluto alle associazioni ISOLE D’AMORE e LUCA BRANDI, in memoria di Primo Celebrin e del Suo costante sostegno alle loro attività.

Padre, sposo, avvocato e sportivo: sempre Primo!

L’evento moderato dal giornalista Marco Campagna si è sviluppato in un’atmosfera elegante ma solare come, d’altronde, è stata la vita di Primo che è stato ricordato come uomo, come avvocato civilsta, come sportivo, come padre e come sposo” dall’ammiraglio Giovanni Pettorino, da Davide Conte, dall’avv. Gianpaolo Buono, dall’avv. Giuseppe Di Meglio, da Rosa Di Iorio di Isole D’Amore e da Silvano Brandi della Luca Brandi Onlus.

Gli attori della Compagnia Teatrale del Birun di Cuneo hanno letto alcuni brani dei libri presentati e, in particolare, una pagina in particolare tratta dal libro di Nicola Pettorino e di una fantastica battuta di pesca al largo del Castello Aragonese a bordo della “Teresina”, la barca di legno di Primo.