Una seconda vita per Peppe “Garden Fruit”, premiata la dott.ssa Laura Ravera

Al termine dell’Italian Open Water Tour ci siamo intrattenuti con la dottoressa Laura Ravera, Peppe “Garden Fruit” e il consigliere comunale di Ischia Carmen Criscuolo. Perché oltre alla gara di nuoto, vogliamo parlare di qualcosa di ancora più importante. Come tutti sanno, Peppe da qualche anno sta vivendo una nuova vita, una vita con una gamba di ferro che lo rende più forte e con una qualità di vita diversa. Molto del sorriso che Peppe ancora oggi ha è lo deve anche all’attenzione, alla cura e alla fedeltà al giuramento che tanti anni fa la dottoressa Ravera ha rispettato, aiutando Peppe in quello che è stato il suo lungo percorso.

Per questo motivo alla dottoressa sono stati consegnati due premi, uno bello e l’altro che mi imbarazza un po’. Però partiamo da quello bello e lo consegna il consigliere comunale di Ischia Carmen Criscuolo. Proverà lei a spiegare il perché?

«Sappiamo chi era Peppe, che ha raccontato questa magnifica storia. Innanzitutto veramente grazie a nome della popolazione dell’isola. Perché un nostro concittadino è una persona che ha dato realmente tanto al nostro comune, in particolar modo perché si è distinto come imprenditore, come ambasciatore dell’isola nell’attività che ha svolto e poi ha recuperato il sorriso. Perché quel giorno tutti noi abbiamo avuto sicuramente un colpo al cuore. E come amica innanzitutto, e come amministratrice, sono felice e ti ringrazio. E oggi questa targa “Stanza numero 1”, perché ha raccontato una storia meravigliosa. Questa stanza nella quale lui ha trascorso tanto tempo e soltanto grazie a te, dottoressa Ravera, con il sorriso. Oggi è la “Stanza isola d’Ischia”. Quindi era veramente un piacere e un dovere per noi conferire questo premio alla dottoressa. Grazie veramente e complimenti per la gara di oggi».

Il secondo premio consegnato alla dott.ssa Ravera, invece, un po’ mi emoziona e un po’ mi imbarazza perché Peppe ha voluto istituire un premio speciale, soprattutto intitolato alla memoria di Domenico Di Meglio, maestro di giornalismo locale e fondatore di tante realtà editoriali.

Significativa la motivazione della targa Premio speciale Domenico Di Meglio alla “dottoressa Laura Ravera, colei che dona una seconda opportunità di vita”.

Noi, dal 1975 crediamo che il giornalismo possa offrire un riscatto sociale a tutti. Affinché nessuno possa trovarsi nel bisogno e debba rinunciare alla propria libertà. E dare la libertà di movimento ad un uomo, la libertà di vita, è sicuramente lo stesso grande obiettivo.

Tutto questo da parte di Peppe, ma anche da parte dei tantissimi amici di Peppe che la ringraziano per tutto quello che ha fatto.