Una questione di stile | #4WD

Il servizio sul turismo che l’altro ieri sera a “Porta a Porta” ha parlato, finalmente in par condicio, della crisi a Ischia, Capri e Positano, ha messo a nudo stile e qualità della comunicazione tra “pubblico” e “privato” di tutte e tre le perle campane.

Quanto al “privato”, Elena Leonessa e Fulceri Camerini, ciascuno col proprio mood, hanno ben figurato al pari dei fratelli Cinque del “San Pietro” di Positano; dislivello enorme, invece, tra i commercianti della Riva Destra di Ischia e Luciano Bersani, presidente di Confcommercio Capri: sguaiati e scomposti i primi nella loro pur ragionevole disperazione (vanificata poi nella sua presa emotiva dal passaggio che spiegherò in conclusione), equilibrato ed elegante il secondo, in particolare quando l’intervistatore gli ha rivolto la domanda: “Ma allora Capri rischia di saltare?”, e lui ha risposto con secca fermezza: “Assolutamente, questo no!”, pur senza sottacere, subito dopo, la necessità di contributi a fondo perduto per parare colpi e contraccolpi dell’emergenza.

E quanto al “pubblico”, poi, nessun Sindaco, Assessore o Consigliere comunale di Capri e Positano ha partecipato al servizio, quasi a dimostrazione di aver di meglio da fare che apparire a tutti i costi, o forse perché sentitisi ben rappresentati dai loro imprenditori locali. Ad Ischia, invece, ecco comparire il sindaco Enzo Ferrandino con tanto di fascia e “canisto” in mano, intento dapprima a raccogliere la consegna delle chiavi dagli stessi esercenti della Riva Destra e, pochi secondi dopo, in un pistolotto che sprizzava qualunquismo e retorica da tutti i pori. Uno show maldestro e sgradevole, degno di un novello agit-prop e non certo del primo cittadino d’Ischia, conclusosi con tanto di pugno alzato e slogan finale e -udite udite- con l’applauso dei presenti, pronti con il loro applauso al sindaco ad azzerare la credibilità e la sostanza della loro stessa protesta, rendendosi ridicoli su scala nazionale.

Avanti un altro!