Una proficua astinenza azzurra: sarà così? | #4wd

La mia astinenza dal Napoli è durata giusto il tempo di Napoli-Atalanta 3-1, perché gli highlights e il tabellino di quella partita mi hanno costretto a prendere atto che qualcosa stava davvero cambiando. Non un semplice lampo, non un episodio isolato, ma l’inizio di una trasformazione tecnica concreta: quel 3-5-2, proposto dapprima con cautela e poi con decisione, lasciava intuire una svolta destinata a proseguire anche contro il Qarabag.

E infatti, dopo una lunga riflessione, ho ritenuto di dover premiare questo processo, di rimettermi davanti alla tivù con un occhio meno diffidente e un po’ più benevolo.

Sarò sincero: per quasi tutto il primo tempo della gara di Champions ho rischiato di addormentarmi. Il ritmo era basso, le idee stentavano a sbocciare e sembrava di rivedere vecchi fantasmi stagionali. Poi, alla ripresa, l’episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia: il rigore sbagliato da Hojlund. Non ho neppure fatto in tempo a pensare che si stesse profilando un’altra serata da dimenticare, che mister Conte è corso ai ripari con una rapidità quasi istintiva. Dentro Politano per Beukema e via ogni esitazione, ogni prudenza: un 4-2-4 pieno, sfacciato, quasi provocatorio, che ha dato immediatamente i suoi frutti.

Il Napoli è tornato a chiudere una partita segnando, sì, magari in maniera rocambolesca, ma con un’intensità che da tempo non si vedeva. E, cosa ancora più significativa, è tornato anche a recriminare per diverse occasioni non concretizzate: merito del portiere avversario, autore di una parata irreale sulla prodezza di Neres e di un intervento decisivo sulla conclusione dal limite di McTominay; oppure semplice sfortuna, come nella scivolata di Di Lorenzo a tu per tu con il portiere, un episodio che avrebbe potuto cambiare il punteggio ben prima.

È vero: da noi si dice “‘u primmo surco nun è mai surco”, e chi non conosce il napoletano può tradurlo come una versione agreste del più noto “non è tutto oro quel che luccica”. In altre parole, il primo segnale non basta a decretare la bontà di un raccolto. E infatti non mi illudo che qualche partita ben giocata sia sufficiente a ribaltare ogni giudizio. Né penso che una scelta tattica, per quanto coraggiosa, valga di per sé come garanzia di continuità.

Ma vorrei essere confortato dai fatti. Vorrei vedere confermato, settimana dopo settimana, il convincimento che Antonio Conte stia davvero riconsiderando molti dei suoi dogmi: dalla rigidità nello schema alla scelta dei titolari, dalla gestione dei carichi di lavoro e del turn-over agli eccessi di prudenza che talvolta ne avevano condizionato i risultati, dalla teoria di non prenderle prima di darle alle dichiarazioni discutibili pre e post-gara. Vorrei che questa apertura tattica non fosse un compromesso temporaneo, ma piuttosto la nuova consapevolezza di una squadra che, pur con tutti i suoi limiti e nonostante tanti infortuni, ha ancora qualità per competere, per emozionare, per sorprendere.

Perché ciò che ho visto nel secondo tempo contro il Qarabag non è stato solo un ennesimo cambio modulo, ma soprattutto uno slancio di determinazione e mentalità. Un Napoli che rischia, che spinge, che prova a travolgere più che a contenere. Un Napoli che sbaglia, sì, ma lo fa con la voglia di costruire qualcosa e con ritrovata continuità.

E se questo spirito dovesse consolidarsi, allora davvero potrei dire che la mia breve astinenza è stata soltanto un intervallo necessario: una pausa per capire, osservare e infine riconoscere che, forse, un’altra strada è possibile. Una strada che passa per Conte, per il gruppo e per un’idea di calcio che deve tornare a essere ambiziosa, feroce e identitaria. E che già domenica sera, contro la Roma, spero vivamente riesca a darmi un’ulteriore riprova che il Napoli, il mio Napoli Campione d’Italia, ha ancora tantissimo da dire e da fare sia in campionato sia nelle coppe.

#FNS