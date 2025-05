“Una processione non può dividere”: il Vescovo Villano interviene dopo lo scandalo di Santa Restituta

Dopo la tempesta mediatica e spirituale che ha travolto la processione di Santa Restituta, la voce del Vescovo della Diocesi di Ischia, Mons. Carlo Villano, arriva come un appello alla coscienza collettiva. Misurato nei toni, ma fermo nella sostanza, il presule ha voluto commentare ufficialmente quanto accaduto lo scorso 17 maggio, quando, nel pieno delle celebrazioni in onore della Patrona dell’isola, la processione via mare si è trasformata in un clamoroso caso di scontro interno tra clero e laici.

“Profondamente addolorato”: così si è definito Mons. Villano in una dichiarazione affidata alla stampa diocesana, riportando il sentimento di chi, nel bel mezzo della tempesta, ha scelto di rimanere fisicamente e spiritualmente al suo posto.

“Sono profondamente addolorato di quanto accaduto nel giorno della processione di Santa Restituta. Una processione non può mai essere occasione di divisione all’interno del corpo ecclesiale”, ha affermato il Vescovo, prendendo le distanze da ogni forma di conflitto, ma senza nascondere la gravità del momento.

Le immagini del parroco Don Pasquale che, esasperato, abbandona la celebrazione e lascia le reliquie nelle mani del Vescovo, hanno fatto il giro dell’isola e oltre, alimentando polemiche, commenti, e interrogativi sullo stato di salute della comunità religiosa di Lacco Ameno. In molti si sono chiesti perché Mons. Villano non abbia fermato la processione o preso posizione sul momento. A queste critiche, il Vescovo risponde con chiarezza: “Ho scelto proprio per questo di essere presente alla stessa processione, anche per non creare ulteriore turbamento nei tanti fedeli presenti”. Una scelta pastorale, quella del silenzio operoso, volta a non aggravare una frattura già dolorosamente evidente. Ma ora, con le acque (solo apparentemente) più calme, il pastore della diocesi richiama tutti alla responsabilità personale e comunitaria.

“Auspico che tutte le persone coinvolte possano analizzare le cause che hanno portato ad un momento certamente non bello né, ripeto, tantomeno ecclesiale”. Parole che pesano come pietre, pronunciate con l’autorevolezza di chi sa che la fede non può essere teatro di lotte intestine, né terreno di scontro tra autorità spirituali e gruppi organizzatori. Il messaggio del Vescovo è chiaro: è tempo di riflessione, di umiltà, e – forse – di scelte forti.

Una comunità smarrita

Quel che è certo è che quanto accaduto non può essere archiviato come semplice incidente di percorso. L’unità del popolo cristiano – soprattutto in un tempo giubilare – non può essere compromessa da personalismi, dispetti o scorciatoie organizzative. Il gesto di Don Pasquale, doloroso e clamoroso, è stato forse solo l’ultima crepa visibile in un muro che da tempo mostra segni di cedimento.

Ora tocca alla diocesi e ai suoi pastori curare le ferite, ma anche ripristinare un ordine che non sia solo formale. L’autorità ecclesiale non può essere ignorata, e le celebrazioni religiose non possono diventare palcoscenico per guerre di potere.

Mons. Villano ha scelto di parlare tardi, ma ha scelto di farlo con parole che pesano. Ora è il momento che tutti – sacerdoti, comitati, istituzioni e fedeli – smettano di recitare ruoli separati e tornino a camminare insieme.

Perché una processione non divide. Non può. E non deve.