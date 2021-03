Una petizione per il Liceo Ischia: per una scuola “presente”

Daniela Scotti | In questo ultimo anno non si fa che parlare e sparlare di Scuola: scuola sicura, scuola aperta, scuola chiusa, scuola al 50%. Si Dad, No Dad… insomma ognuno dice la sua. La verità è che la pandemia ha solo scoperto il famoso vaso di Pandora….. pieno zeppo dei tagli e delle restrizioni sulla scuola e sulla sanità eseguiti dai nostri grandi politici, molti dei quali sono purtroppo ritornati alla ribalta in questo ultimo governo sotto forma di tecnici o di esperti ma di cui mi fido sempre meno.

E in uno scenario come quello che stiamo vivendo, stravolto da enormi difficoltà sanitarie, tutto ci appare sempre più chiaro anche se quanto mai sconcertante. Le nostre Scuole, con enormi sforzi, hanno fatto l’impossibile per diventare “sicure” ma non basta dotarsi di termoscanner di ultima generazione, disinfettanti e mascherine FFP2, ciò che manca sostanzialmente sono strutture valide, spazi idonei e didatticamente confortevoli che possano rispondere alle esigenze di tutti.

La Scuola rappresenta il patrimonio di un’intera comunità e come tale va difeso, sorretto e supportato da tutti affinché possa crescere e migliorare. E se Maometto non va alla montagna è la montagna che deve andare da Maometto.

Quanti incontri, in questi anni, con gli enti preposti finalizzati ad ottenere qualche aula e qualche laboratorio in più, per poi scoprire che la burocrazia vince sulla reale necessità. Quanti colloqui, manifestazioni e cortei per rivendicare ciò che dovrebbe essere un diritto sancito e non uno stillicidio di “prossimamente”. Oggi più che mai la priorità assoluta deve essere adeguare le nostre scuole affinché possano ripartire finalmente e definitivamente in presenza. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi.

Il Liceo Statale Ischia in questi anni ha sempre dimostrato solidarietà ed accoglienza nei confronti delle altre realtà scolastiche locali in difficoltà ottenendo in cambio sempre meno di quanto offerto. Ma è impensabile continuare ad operare in queste condizioni, il prossimo anno scolastico ci saranno nuovi ed interessanti indirizzi da offrire agli studenti isolani ed è da queste reali necessità che nasce la petizione avanzata del Comitato Studentesco e supportata dall’intera comunità liceale.

È giunto il momento di esprimere fattivamente la grande Sinergia Scuola, Famiglia, Istituzioni, Collettività che consentirà al nostro Liceo ma anche a tante altre istituzioni scolastiche locali di ottenere gli spazi necessari ed idonei. Sottoscrivi e condividi anche tu … La Scuola è anche casa tua!

IL TESTO DELLA PETIZIONE

La petizione, diretta al Al Sindaco del Comune di Ischia Enzo Ferrandino, al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli Luigi De Magistris e al Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica Domenico Marrazzo.

Richiesta nuovi e congrui spazi per il Liceo Statale “Ischia”.

Il Comitato Studentesco del Liceo Statale Ischia in considerazione dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’attivazione di nuovi indirizzi e in ottemperanza delle disposizioni di sicurezza e prevenzione

CHIEDE

alle S.V. Ill.me con somma urgenza l’attivazione delle procedure di acquisizione di nuovi spazi per questo liceo da destinare ad uso didattico e culturale, ritenendo oramai maturi e quanto mai necessari i tempi di tale acquisizione. In questi anni, in più occasioni sono stati raccolti pareri unanimi e favorevoli sia dal Comune di Ischia che dalla Città Metropolitana, tanto che è noto che presso il complesso denominato “Polifunzionale” sito in via delle Ginestre ad Ischia sarebbero disponibili nuovi ed idonei spazi che consentirebbero una opportuna e risolutiva collocazione dell’intera comunità scolastica.

Si precisa che per poter realizzare quanto finora richiesto sarebbero necessari gli ulteriori seguenti spazi: n° 21 aule didattiche, n° 4 laboratori in aggiunta a quelli di proprietà del Comune di Ischia ancora in comodato d’uso gratuito a questo liceo (n° 6 aule didattiche + n° 2 laboratori). Sarebbe, altresì, auspicabile riuscire a reperire anche spazi da destinare a biblioteca, aperta al pubblico e al territorio, per i circa 10.000 volumi, alcuni appartenenti al fondo storico, che attualmente sono dislocati in armadi posti sulle pareti dei vari piani della sede di Via delle Ginestre e non concentrati in apposite aule-lettura che ne permetterebbero sicuramente una migliore fruizione. Confidiamo nella sensibilità degli Organi preposti affinché tale richiesta possa trovare positivo riscontro, soprattutto in un momento come quello attuale in cui le esigenze di spazi nel mondo scolastico devono rappresentare priorità assoluta, per consentirne l’idonea ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza.