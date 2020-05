Una “pappa” solo per tre… In ballo gli ultimi 150mila euro per Piazza degli Eroi

Ugo De Rosa | Dopo il disastroso progetto di riqualificazione urbana di Piazza degli Eroi e aree limitrofe, costato oltre 440mila euro e tanti disagi e problemi, adesso Enzo Ferrandino si appresta ad appaltare anche il lotto di completamento. Ulteriori spese e guai in vista per i cittadini, dunque.

Il costo di questo secondo progetto redatto dall’ing. Francesco Fermo (che è anche rup) e approvato alla fine dello scorso anno ammonta complessivamente a 614.979 euro che saranno finanziati tramite mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, indebitando ancora una volta gli ischitani.

Il costo dei lavori a base di gara ammonta in effetti a soli 148 544,93, euro oltre oneri di sicurezza e Iva. Sull’importo complessivo infatti pesano i 302.125 euro necessari per l’esproprio dell’area di proprietà dell’Eni limitrofa a alla piazza e considerato necessario proprio per il completamento. Spesa che in realtà si tradurrà in un mancato incasso del canone per l’occupazione di suolo pubblico per l’impianto di distribuzione carburanti ubicato in Via delle Ginestre per un periodo di 37 anni.

Adesso con propria determina a contrarre il responsabile dei lavori pubblici arch. Consiglia Baldino ha provveduto ad indire la procedura di affidamento. E visto che l’importo risulta inferiore a 150.000 euro, si può procedere, manco a dirlo, mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici.

Dunque la Baldino procederà ad inoltrare a tre “fortunate” imprese la richiesta di preventivo tramite piattaforma telematica e il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.

Un “affare” solo per tre, dunque. E si vedrà poi quali saranno le imprese invitate a presentare il preventivo e chi la spunterà in sede di valutazione. Ma soprattutto saranno da verificare attentamente l’andamento dei lavori e il risultato finale. Se il buongiorno si vede dal mattino, ovvero dal primo lotto, c’è di che preoccuparsi.

foto franco trani